-KADDAFİ 50 MİLYON AVROYU KABUL ETTİ BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2010 - Avrupa'ya insan kaçakçılığını engellemek için AB'den 5 milyar avro talep eden Libya lideri Muammer Kaddafi, 50 milyon avroyu kabul etti. Trablus'u ziyaret eden içişlerinden sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström ve genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu AB Komiseri Stefan Füle, yasadışı göçle mücadele ve ilticacıların barınma şartlarının iyileştirilmesi karşılığında Libya'ya 3 yılda 50 milyon avro ödemeyi taahhüt etti. AB Komisyonu sözcülerinden Michele Cercone, 2011-2013 dönemininde Libya'ya ödenecek 50 milyon avro karşılığında bu ülkenin sınır gözetleme sistemlerini modernize etmeyi, ilticacıların korunması için yeni bir yasa çıkarmayı ve göçmenlerle ilgili AB ve Afrika ülkeleriyle diyaloğa girmeyi kabul ettiğini bildirdi. Libya lideri Kaddafi, ağustos ayında yaptığı İtalya ziyaretinde, yasadışı göçle mücadele için AB'nin ülkesine yılda en az 5 milyar avro vermesi gerektiğini söylemişti. Afrika'dan Avrupa'ya yasadışı göçü durdurmak için hazırladıkları plana AB'nin destek vermesini isteyen Kaddafi, aksi halde "milyonlarca göçmenin girişiyle Avrupa'nın Afrika haline gelebileceğini" ileri sürmüştü.