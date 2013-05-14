Kadavradan rahim nakli oldu, hamile kaldı ama bebek 8 hafta yaşayabildi!

Dünyada kadavradan ilk kez rahim nakli yapılarak hamile kalan Derya Sert, gebeliğinin 8'inci haftasında bebeğini kaybetti.



Dünyada kadavradan ilk kez rahim nakli yapılan Derya Sert’ten kötü haber geldi.

Nakil sonrasında hamile kalan Sert’in bebeğini kaybettiği açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Prof. Dr. Ömer Özkan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın kadavradan rahim nakli yapılan ilk hastası Derya Sert'in 8'inci hafta sonundaki kontrolünde embriyo kalp atışlarının izlenmemesi üzerine gebeliği sonlandırılmıştır.

Hastanın genel durumu iyidir ve evinde istirahat etmektedir. Uygun şartlarda hazırlıkları tamamlandığında tüp bebek tedavisine devam edilecektir."

Doğuştan rahmi olmayan Derya Sert’e Akdeniz Üniversitesi’nde 8 Ağustos 2011'de rahim nakli yapılmıştı.

Naklinin ardından embriyo transferi yapılan Sert, hamile kalmıştı.