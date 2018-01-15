T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçtığı polise yakalanınca, 'Sen FETÖ polisisin, seninle görüşeceğiz' diye tehdit etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalıştıktan sonra yakalanan sürücü N

15 Ocak 2018 19:16

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde \'Dur\' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalıştıktan sonra yakalanan sürücü N.Y.,hakkında işlem yapan polise, \"Sen FETÖ polisisin. Seninle görüşeceğiz\" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edildi. Polis memurunun şikayeti üzerine N.Y. hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı.
Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Şükrüköy yakınlarındaki yol kontrol uygulamasında N.Y. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Takibe alınan araç bir süre sonra durduruldu. Sürücü N.Y., iddiaya göre, hakkında işlem yapan polis memuru C.D.\'ye, \"Sen FETÖ polisisin, seninle görüşeceğiz\" diyerek tehdit ve hakarette bulundu. Polis memurunun şikayeti üzerine N.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Keşan Cumhuriyet Savcılığı, N.Y. hakkında \'Kamu görevlisine hakaret\' suçundan soruşturma başlattı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanFETÖSeninleKeşan Bölge TrafikDenetlemeAmirliğiTakibeSürücüPolisKeşan Cumhuriyet Savcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24