Kaçtığı polise yakalanınca, 'Sen FETÖ polisisin, seninle görüşeceğiz' diye tehdit etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde \'Dur\' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalıştıktan sonra yakalanan sürücü N.Y.,hakkında işlem yapan polise, \"Sen FETÖ polisisin. Seninle görüşeceğiz\" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edildi. Polis memurunun şikayeti üzerine N.Y. hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Şükrüköy yakınlarındaki yol kontrol uygulamasında N.Y. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Takibe alınan araç bir süre sonra durduruldu. Sürücü N.Y., iddiaya göre, hakkında işlem yapan polis memuru C.D.\'ye, \"Sen FETÖ polisisin, seninle görüşeceğiz\" diyerek tehdit ve hakarette bulundu. Polis memurunun şikayeti üzerine N.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Keşan Cumhuriyet Savcılığı, N.Y. hakkında \'Kamu görevlisine hakaret\' suçundan soruşturma başlattı.