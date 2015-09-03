'Kaçtı' denilen Akın İpek nerede olduğunu açıkladı

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon düzenlenen Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, kaötığı yönündeki iddiaları reddederek İngiltere'de olduğunu açıkladı. "Şimdi İngiltere'de bir program var, ona katılıyorum" diyen İpek, hakkındaki suçlamaları da reddeti.

Kanaltürk'e telefonla bağlanarak canlı yayınında Tarık Toros'un sorularını yanıtlayan bağlanan Akın İpek, şunları söyledi:

"Şimdi bu 7 milyar dolar meselesi, biliyorsunuz geçen sene bu 10 milyar dolardı. Şimdi 7 milyar dolara düşürmüşler. Nereden düşürdüler bilemiyorum. Ama ben size öyle bir şey söyleyeceğim ki, 7 milyar doların olma ihtimalini sıfırlayacağız.

'Biz, Türkiye'nin maddi olarak en sağlam şirketlerinden birisiyiz'

Bizim Koza Altın 2014 yılında yurtdışına 7 milyar dolar gibi bir para göndermesine imkan yoktur. 2010 yılından 2015 yılına kadar toplam üretimi 2 milyar 250 milyon dolar civarında. Tamamı budur. Bunun tamamı kar değil, bu para olarak cebimize girmiyor. Bunun yaklaşık 1,5 milyar dolarını yatırım ve masraflarına harcıyoruz. Yani, bu yıllık 250 milyon dolara kadar düşecek bir rakam. Yıllar içerisinde sondaj yaparak rezervlerimizi tespit ettik. Her üç ayda bir de tespit ettiğimiz rezervlerimizi kamuoyuna açıklarız.

Bu rezevleri tespit ederken sondaj kullanırız. Sondajlarımızın tamamını ilk günden beri atmadık, saklıyoruz. Cevheri toprak altında kaç gram olduğunu bilirsiniz. Ona göre tesis kurarsınız. Tesisimizin 6 dakikada bir numune alınır, laboratuvarlara gönderilir. Ne kadar altın var, ne kadar rafineriye gönderilir hepsi kayıt altına alınır. Bizim orada kaçak ihtimali sıfır. Bunu kimler inceliyor? Bütün dünyanın yaklaşık 70-80 bankasını dolaştık. Maden konusunda bilgi sahibi insanlar inceler, sizin şirkete değer biçer. Onay var mı yok mu ortaya bir değir çıkar. Bizim şirketin ne kadar kaynağı var, harfiyen, nokta nokta bilirler. Biz, Türkiye'nin maddi olarak en sağlam şirketlerinden birisiyiz. 2 yıldan beri denetleniyoruz. Hiç denetlenmediğimiz kadar denetlendik. Ben çıktıktan 2 gün sonra baskın yapmışlar. Bana gelen bir bilgi akışı da yok. Bugün 7 arkadaşımız serbest kaldı çok şükür."

'TPAO bizim ürettiğimiz petrolü almıyor'

Şirketine düzenlenen operasyon esnasında yurt dışında olması sebebiyle hakkında çıkan "kaçtı" iddialarını da yanıtlayan İpek, "Şimdi İngiltere'de bir program var, ona katılıyorum. Maden sahalarımızın üçte biri kadar alanda maden arama yapıyoruz. Diyorlar ki; 'Yurtdışında neden şirket kurdular?' diyorlar. Türkiye'de petrol keşfettim. Türkiye'de kaç tane keşfeden şirket var? TPAO bizim ürettiğimiz petrolü almıyor. Ülkeye katma değer sağlamaya ikna edemedik. Türk şirketinin çıkardığı petrolü almama gibi bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız" dedi.

Şirketlerine yönelik operasyonu gerçekleştiren MASAK'ı eleştiren Akın İpek, şöyle devam etti:

"Şimdi 'paralel' meselesi diyorlar. Mecburen bu konuya gireyim. Yasal görevini yerine getirmeden, yetkisiz bir makamdan emir alan, kanunsuz iş yapan, yetkisini insanlara dağıtmayan insana paralel deniyor. Bu paralel meselesi Türkiye'nin başındaki en büyük belalardan birisidir. Ben, karşımdaki insandan yasal haklarımı almak isterken yaşantımı sürdüremiyorum. Dünyada en iyi ekibim var. Yıllardır Türkiye'de çalışıyoruz. Bunu Allah aşkına yorumlanacak zerre kadar yeri var mıdır? Hiç cebimde olmayan servetimi yurtdışına gönderdim diye başıma bunlar geliyor. Erdemir açıklama yapıyor, Akbank açıklama yapıyor. Benim hesaplarımda 7 milyar dolar olmadığını görmemeniz mümkün mü? Banka vasıtasıyla göndermiş deniyor. Bunu ilkokul çocuğuna versen hesaplar. Bütün bunlara rağmen en ufak bir saygısızlık yapmış değilim. İşimize devam ediyoruz.

'Beni davet etseydiler söylerdim'

Yarın belgeyi ortaya koyacağım. Benim zerre kadar hatam yok. Beni davet etseydiler söylerdim. Bütün istediklerini anında veriyoruz. Baskın niye yapılır? İncelemenin üstünden 3 yıl geçmiş. Savcının bilmesine imkân yok. MASAK başındaki beyefendinin bilmesi lazım. Evime kadar geliyorsun, senin bundan ne faydası var? Bankadan hesaplarımı almışsınız. 500 milyon dolar para akışı var, bunu onaylatmışım. Buna rağmen 7 milyar dolardan şüphelendim, baskın yapalım. Bu düpedüz suistimal.



Mehmet Şimşek MASAK ona bağlı. Bir şirketin 7 milyar dolardan bahsediyorsa onun değerlendirmesi lazım. Kariyeri tehlikeye girmesin diye söylemiyorum ondan tek bir şey istemedim. Ama şu anda bu onun görevi. 7 milyar çok önemli bir rakam. Sorsunlar çıkmış mı çıkmamış mı? Beni herkes denetleyebilir. Herkes görecek ki pırıl pırıl bir şirketimiz var. Kazancımızın önemli bir kısmını hayır işlerinde harcıyoruz. Biz o zor günde onun yanında oluyoruz."