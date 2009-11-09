Kaçmaz'ın ve Ağaoğlu'nun ihracı istendi

T24 - Adalet Bakanlığı, Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın ve YARSAV Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun meslekten ihracını istedi. Kaçmaz hakkındaki kararı HSYK vereceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak konuşan Savcı Eminağaoğlu, "Adalet Bakanlığı bunu hesabını verecektir" dedi.



Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, incan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında dört aydır sürdürülen soruşturmayı tamamladı.



Raporda Osman Kaçmaz'ın disiplin yönünden meslekten ihracı iki kez de görev yerinin değiştirilmesi istendi.



Raporda ayrıca Sincan Hakimi'nin hakkında dört ayrı kovuşturma açılması da talep edildi.



Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen rapor, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Müsteşar Ahmet Kahraman tarafından onaylanarak nihai kararı verecek olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) iletildi.



Kaçmaz hakkındaki meslekten ihraç ve yer değiştirme taleplerini HSYK karara bağlayacak.



Adli kovuşturma kararını ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı verecek.



Kovuşturma kararı çıkarsa yargılamayı Yargıtay'ın ilgili dairesi yapacak.



İhracı istenen Hakim Osman Kaçmaz, TİB Başkanlığı’na baskın talimatı vermişti.



Eminağaoğlu'nun da ihracı isteniyor



YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile ilgili Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından onaylanan raporda, YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'nun meslekten ihracı ve hakkında adli soruşturma açılması talep edildi.



İhraç istemine Eminağaoğlu'nun Ergenekon soruşturması nedeniyle yaptığı açıklamaların dışında şu gerekçeler gösterildi:



"Anıtkabir ve Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet ve laiklik mitingine katılmak, Yargıtay hizmet binasında açıklama yapmak, Ergenekon soruşturmasına ilişkin demeç vermek, bakan ve müsteşar hakkında açıklamalarda bulunmak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimi sürecinde medyaya açıklamalarda bulunmak."



Kaçmaz: Bana yapılmış bir tebligat yok



"Mesleğim gereği fazla açıklama yapamıyorum" diyen Kaçmaz, "Bana yapılmış bir tebligat yok ama duyumlarım ihraç isteminin doğru olduğu yönünde" diye konuştu.



Kaçmaz'ın avukatı Baykal Doğan, raporun Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) sunulduğunu belirtti.



"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'nda geçen hafta yapılan incelemenin ardından, Adalet Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporun sunulmasının manidar olduğunu" ifade eden Doğan, müvekkili Kaçmaz ile ilgili olarak, usul ve yasaya aykırı telefon dinlemelerinin suça dayanak yapıldığını kaydetti.



Ergin: Süreç bağımsız yargı işleyecek



Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, Kaçmaz'la ilgili sürecin 2008'de başlatılan bir soruşturma olduğunu belirtti, sürecin bağımsız yargıda işleyeceğini söyledi.



Bakan Ergin, "Teftiş Kurulu ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz kendi işlemlerini bitirip ilgili başsavcılığa göndermiş. Bundan sonra süreç bağımsız yargıda işleyecek. Hep beraber takip edeceğiz" dedi.



Ergin, ihraç Kaçmaz'ın "Kayıp Trilyon" davası nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırmasıyla bir



Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Kaçmaz hakkındaki soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine temmuz ayında başlatmıştı. Soruşturma Osman Kaçmaz'ın aldığı kararlar üzerinden yürütülüyordu.



Eminağaoğlu: Benzer bir tavrı Mussolini sergilemişti



Konuyla ilgili olarak konuşan Yarsav Başkanı Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı'nın kendisiyle ilgili olan "görevden ihraç" talebiyle hakkında dava açılmasının hem içerik hem de zamanlama olarak üzerinde durulması gereken bir talep olarak değerlendirdiğini belirterek, "Bir ay önce Türkiye'de 80 yıldır yapılmayan Dünya Yargıçlar birliğine üye olduk. Örgütlenmeye gittik" dedi.



Hükümetin bu tutumuyla ilgili olarak benzer sürecin dünya üzerinde bugüne kadar 4 ülke tarafından gerçekleştirildiği ve bunlardan birisinin Mussolini yönetimindeki İtalya olduğunu söyledi.



Eminağaoğlu: Adalet Bakanlığı'nın üzerimde hiçbir yetkisi yoktur



Eminağaoğlu, tüm ülkedeki "telefonların dinlenmesi" ile ilgili olarak gerçekleştirdiği suç duyurusunda bulununca siyasi baskıya mağruz kaldığı ifade ederek, "Hukuk dışı bir hareketimiz yoktur. Adalet Bakanlığı kamuyounu yanlış yönlendirmemelidir" dedi.



Savcı Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı'nın kanunen üzerinde hiçbir yetkisi olmadığını ifade ederek, "Adalet Bakanlığı hakkımda soruşturma açamaz. Siyasi irade, beklentileriyle örtüşmeyen iş ve işlemleri gerçekleştirenleri susuturma yoluna gitmektedir.



Adil yargılamayı etkilemek



Kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirisinini yasal zemininin olmadığını ifade eden Eminağaoğlu, "Pazar günü gerçekleştirilecek olan YARSAV Genel Kurlu öncesi bu tip bir işleme mağruz kalmak son derece ilginç" dedi.



Sürecin hukuk içerisinde sonuçlanacağının ifade eden Savcı Eminağaoğlu, "Adalet Bakanlığı bunu hesabını verecektir" dedi.



'Gül yargılansın' diyen hakim



Osman Kaçmaz, Kayıp Trilyon davasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında verilen, takipsizlik kararını kaldırarak, "yargılansın" demişti.



Son olarak da YARSAV Başkanı Ömer Emin Ağaoğlu'nun açtığı dava üzerine verilen takipsizlik kararını da kaldırmış ve dinlemelerin yapıldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda bir hakim ve üç bilirkişiye inceleme yaptırmıştı.

