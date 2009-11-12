Kaçmaz'dan TİB'e ikinci inceleme kararı

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Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi ve refakatindeki bilirkişi heyeti, 5 Kasım'da tespit ve keşif yapmak üzere TİB'de 4,5 süren bir arama yapmıştı.Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, heyetin TİB görevlilerince engellendiği ve bu nedenle çalışmaların yapılamadığı gerekçesiyle tespitin yenilenmesine karar verdi.İkinci kez gerçekleştirilecek tespitin polis eşliğinde yapılacağıda belirtildi.