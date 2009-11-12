Kaçmaz'dan TİB'e ikinci inceleme kararı

T 24 - Adalet Bakanlığı'nın meslekten ihracını istediği Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, kendisini de içeren telefon dinlemeleriyle ilgili olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) "HTS" kayıtlarının yeniden incelenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "kayıp trilyon" davasında yargılanmasını talep ederek dikkatleri üzerine çeken ve Adalet Bakanlığı müfettişlerince Ergenekon örgütüyle temasta olmakla suçlanan Kaçmaz, TİB bilgisayarlarına el konarak telefon dinlemelerine ilişkin mahkeme kararlarının olup olmadığının tekrar araştırılmasını istedi.Gerçeker: Takipçisi olacağız
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi ve refakatindeki bilirkişi heyeti, 5 Kasım'da tespit ve keşif yapmak üzere TİB'de 4,5 süren bir arama yapmıştı.
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, heyetin TİB görevlilerince engellendiği ve bu nedenle çalışmaların yapılamadığı gerekçesiyle tespitin yenilenmesine karar verdi.
İkinci kez gerçekleştirilecek tespitin polis eşliğinde yapılacağıda belirtildi.