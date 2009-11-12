T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçmaz'dan TİB'e ikinci inceleme kararı

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaçmaz, TİB "HTS" kayıtlarının yeniden incelenmesinin istedi.

12 Kasım 2009 02:00

T 24 - Adalet Bakanlığı'nın meslekten ihracını istediği Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, kendisini de içeren telefon dinlemeleriyle ilgili olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) "HTS" kayıtlarının yeniden incelenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "kayıp trilyon" davasında yargılanmasını talep ederek dikkatleri üzerine çeken ve Adalet Bakanlığı müfettişlerince Ergenekon örgütüyle temasta olmakla suçlanan Kaçmaz, TİB bilgisayarlarına el konarak telefon dinlemelerine ilişkin mahkeme kararlarının olup olmadığının tekrar araştırılmasını istedi.

Gerçeker: Takipçisi olacağız

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi ve refakatindeki bilirkişi heyeti, 5 Kasım'da tespit ve keşif yapmak üzere TİB'de 4,5 süren bir arama yapmıştı.

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, heyetin TİB görevlilerince engellendiği ve bu nedenle çalışmaların yapılamadığı gerekçesiyle tespitin yenilenmesine karar verdi.

İkinci kez gerçekleştirilecek tespitin polis eşliğinde yapılacağıda belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24