T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçmaz'dan AKP'li Kılıç'a suç duyurusu

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaçmaz, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe, Suat Kılıç'ın Hakim Kaçmaz'a hakaret ettiği iddiası.

Hakim Kaçmaz'ın suç duyurusu, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi elektronik posta adresine gelen bir e-postaya dayanıyor.

Elektronik postada, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın, Hakim Kaçmaz ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında tehdit ve hakaret içeren sözler sarfettiği iddia ediliyor.

Hakim Kaçmaz'ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada elektronik postayı gönderen kişinin kimliği araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın, ifadesine başvurmak üzere Suat Kılıç'ı davet etmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a tazminat davası açan Hakim Kaçmaz'ın, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç hakkında da tazminat davası açacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24