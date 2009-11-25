Kaçmaz'dan AKP'li Kılıç'a suç duyurusu

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe, Suat Kılıç'ın Hakim Kaçmaz'a hakaret ettiği iddiası.



Hakim Kaçmaz'ın suç duyurusu, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi elektronik posta adresine gelen bir e-postaya dayanıyor.



Elektronik postada, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın, Hakim Kaçmaz ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında tehdit ve hakaret içeren sözler sarfettiği iddia ediliyor.



Hakim Kaçmaz'ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada elektronik postayı gönderen kişinin kimliği araştırılıyor.



Soruşturma kapsamında Başsavcılığın, ifadesine başvurmak üzere Suat Kılıç'ı davet etmesi de bekleniyor.



Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a tazminat davası açan Hakim Kaçmaz'ın, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç hakkında da tazminat davası açacağı öğrenildi.