Kaçmaz MHP, Aygün CHP, Bayraktar AKP aday adayı

T24-

CHP’den milletvekili adayı olmak için istifa etti

AKP



Erdoğan’ın ekibi adaylık için istifa etti



CHP SENDİKACILARIN GÖZDESİ OLDU





61 Bürokrat!



BDP’nin hedefi blok kurmak



Partisi belli olmayanlar



MHP’DE İLGİNÇ İSİMLER



TBMM’DEN KOPTULAR



Milletvekilliği aday adaylığı için kamuda istifaların son gününde savcı İlhan Cihaner, Sincan Hakimi Osman Kaçmaz ve TOKİ Başkanı Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda isim bugün istifa etti.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Özellikle Ak Parti saflarından Meclis’e girmek için çok sayıda bürokrat görevinden istifa etti. ATO Başkanı Sinan Aygün, Erzincan’daki Ergenekon davası sanığı Adana Savcısı İlhan Cihaner, meslekten ihracı istenen Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz gibi isimler de görevlerinden ayrıldı.Milletvekili aday adayı olacak kamu görevlileriyle kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yöneticilerinin istifası için YSK’nın verdiği süre dün saat 17.00’de doldu. Özellikle Ak Parti saflarından Meclis’e girmek çok sayıda bürokrat görevinden istifa etti. Kamu görevlilerinin istifası için verilen süre içerisinde istifa edenler, seçilemezlerse eski kurumlarına dönebilecek. Ancak yargı mensupları, görevlerine dönemeyecek ve emekliye ayrılmış sayılacak. İstifa eden kamu görevlilerinden bazıları şunlar:Ak Parti’den adaylık için istifa eden Bozkır “Ülkemizin dünyada birçok açıdan gıptayla izlendiği bir dönemde, bu noktaya gelinmesinin gerçek mimarı olan Sayın Başbakanımızın teveccühüne mazhar olmaktan ve böylesine önemli, sorumluluk ve özveri isteyen bir görevi üstlenebilecek olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum” dedi.7 yıldır belediye başkanlığını yürüten Ak Partili Zeybekci, partisinden milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Zeybekci istifa dilekçesini Belediye Başkan Yardımcısı Osman Zolan’a verdi. Nihat Zeybekci ve eşi belediyeden çiçeklerle uğurlamndı.Devrimci Karargâh örgütü davasının tutuklu sanığı Avcı, cezaevinden verdiği dilekçeyle istifa etti. Emniyetin “efsane isimleri” arasında gösterilen Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken kaleme aldığı “Haliçteki Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat” kitabıyla gündeme oturdu. Önce merkeze çekilen Avcı, daha sonra hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı. Nereden aday olacağı konusunda bilgi vermeyen Avcı’nın MHP’den aday olabileceği, aksi takdirde seçime bağımsız girebileceği belirtiliyor. MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Avcı’nın adaylığı için “Hakkı olan herkes başvurabilir. Parti yönetimi değerlendirmeye alır. Süreç başlamadığından, birşey söylemek doğru olmaz” dedi.Erzincan Başsavcılığı döneminde İsmailağa ve Fethullah Gülen cemaatleri aleyhinde başlattığı soruşturmalardan sonra, İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı Erzincan’da uygulamaya çalıştığı iddiasıyla 4 ay tutuklu kalan ve büyük tartışmalar sonrası dan sonra serbest bırakılan Cihaner Adana’ya düz savcı olarak atandı. 43 yaşındaki Cihaner, dün sürpriz biçimde. Hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenen Cihaner’in, savcılıktan ihraç edilmesi istemiyle hakkında hazırlanan ve halen HSYK gündeminde bulunan disiplin dosyası da istifayla birlikte boşa düştü. “Yargılanmaktan kaçtığınız için mi aday oluyorsunuz” sorusuna “Milletvekilliği dokunulmazlığıyla ilgisi yok. Tam tersi, yargılanmayı istiyoruz” yanıtını veren Cihaner, seçilememesi halinde mesleğine dönemeyecek.HSYK’nın yapısının değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği tartışmaları ve Cihaner’in tutuklandığı dönemde hükümetle sık sık karşı karşıya geldi. 12 Eylül referandumundan sonra başkanvekilliğinden istifa eden Özbek, kulislerdeki “Yargıtay Başkanlığı’nı istiyor” iddialarını boşa düşürerek istifa etti. Özbek’in CHP’den aday adayı olması bekleniyor.Önder Sav’la, CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde yaptığı görüşme ile gündeme gelen Serindağ, daha sonra merkeze çekildi. Sav’ın Serindağ ile yaptığı görüşme, telefonunu açık unuttuğu için bazı basın yayın organlarına yansıdı ve dava konusu oldu. Serindağ’ın CHP adayı olacağı konuşuluyor.Hükümet tarafından iki kez görevden alınarak merkeze atanan ve Danıştay kararıyla iki ay önce ataması yapılan Erbay, Ak Parti’den asla aday olmayacağını belirterek “Biri tek kişilik kararnameyle olmak üzere şahsımı iki kere görevden alan iktidar partisinden aday olmam ya da o partinin beni aday göstermesi hayatın normal akışına aykırıdır” dedi. Erbay’ın MHP’den aday olması bekleniyor.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler- Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal- Başbakanlık Başmüşaviri Emrullah İşler- Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Saymanı Hüseyin Üzülmez- Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer- TOBB’a Bağlı Meslek Odalarından 17 Kişi Daha Adaylık İçin İstifa Etti- Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet Kesik- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer- Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ahmet Büyükkaymaz- Gelir İdaresi Daire Başkanı Veysel Karani Aksungur- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun Siyasi Danışmanı Yusuf Büyük- Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Fatih Acar- Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen,- Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi (TETAŞ) Genel Müdürü Hacı Duran Gökkaya- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı- Enerji Bakanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Akif Şam- MEB Başdanışmanı Yusuf Büyük- Prof. Dr. Naci Bostancı- MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda Daire Başkanı Ercan Türk- Başbakanlık Müşaviri Hürriyet Ersoy- ATO Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım- Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yücesoy- Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz- Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli- TİGEM Genel Müdürü Halis Bilden- Et Ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürü Bekir Ulubaş- Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma Ve Destekleme Genel Müdürü Mehmet Taşan- Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce- Ankara Tarım İl Müdürü Ruknettin Ceyhun- Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Okay- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın Danışmanı Metin Bağdat- Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hami Yıldırım- Tapu Ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı- Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Proje Şube Müdürü Selda Yılmaz- Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci- İstanbul Vali Yardımcısı Ali Kazgan- İstanbul Kültür Ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili- Antalya Vali Yardımcısı Mestan Deniz- Van Vali Yardımcısı Atay Uslu- DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker- Orman Genel Müdürü Osman Kahveci- Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar Ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürü Ahmet Arslan- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel- MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Tombul- EGO Genel Müdürü Ömer Ulu- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanı İsmail Altıntaş- Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Mevzuat Ve Koordinasyon Daire Başkanı Ceyhan Yalçın- Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan- Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak- SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı İmambey Ertem- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sıddık Topaloğlu, Halis Yunus Ersöz- Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Faruk Özlü- Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar- Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez- Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan- Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru- TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet DumanBaşbakan’ın Başbakanlık’taki yakın kurmayları da Ak Parti’den adaylık için istifa etti. Başbakanlık Başmüşaviri ve Erdoğan’ın basın danışmanı Nabi Avcı ve Başmüşavir Yalçın Akdoğan görevlerinden ayrıldı. Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan ve Erdoğan’ın yurtdışı temaslarında tercümanlığını üstlenen Çağatay Kılıç da görevinden ayrıldı. Erdoğan’ın doktoru olan Başbakanlık Müşvairi Yıldırım Ramazanoğlu da adaylık için istifa etti.- Kırklareli Valisi Ali Haydar Öner- Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref- Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar- Başbakanlık Başmüşaviri Özgün Ökmen- DİSK Başkanı Süleyman Çelebi- TÜRMOB Üyesi Rıfat Nalbantoğlu- Deniz Ulaştırması Ve Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ok- Eğitim Ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş)’nın Genel Başkanı Yüksel Adıbelli- Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Özgür Özel- Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Seyhan Torlak- CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın Danışmanı Hakan Şen- Sakarya Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy- Ankara Cumhuriyet Savcısı Türker Tok- Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Seyhan Torlak- Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Turgay Bozoğlu- Denizli Barosu Başkanı Adil Demir- Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman- Basın İş Sendikası Genel Başkanı Yakup AkkayaEmniyetten seçim için toplam 34 kişinin istifa ettiği bildirildi. Bunlardan 10 tanesinin polis memuru olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çeşitli partilerden aday olmak üzere de 61 bürokrat istifa etti.Seçimlere bağımsız adaylarla girme kararı alan BDP, geniş katılımlı seçim bloğu oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Kürt orjinli HAKPAR, KADEP ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, “Kürt bloğu”, batıda ise EMEP, ÖDP, SDP, ESP, EDP, Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH) birleşenleri, bağımsız sosyalist kişiler ve aydınlarla görüşmeler yapılıyor. Leyla Zana ile Hatip Dicle’nin adaylığa soğuk yaklaştığı öğrenildi. Sırrı Sakık Muş’tan seçime girmeyi garantiledi. Emine Ayna Adana’dan, BDP’nin ABD temsilcisi Nazmi Gür ise Van’dan aday gösterilecek. Sırrı Süreyya Önder, Gençay Gürsoy ve Ertuğrul Kürkçü’nün de aday gösterileceği öğrenildi.1997’den bu yana ATO Başkanlığı’nü yürüten Aygün, CHP’den aday olmak için istifa etti. Ergenekon kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Aygün’ün, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından CHP’ye davet edildiği öğrenildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “kayıp trilyon” davasından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şehitler için “kelle” dediği gerekçesiyle yargılanması gerektiğine yönelik kararlarıyla gündeme geldi. Kaçmaz’ın telefonları, Ergenekon soruşturması kapsamında dinlemeye alındı. Aynı dönemde Adalet Bakanlığı da, Kaçmaz’ın meslekten ihracı istemiyle rapor hazırladı. Rapor, HSYK’nın yapısı değiştirildikten sonra yeni HSYK’nın gündeminde görüşülmeyi bekliyor. Kaçmaz MHP’den aday adayı olacağını açıkladı.Merkez valileri Hayrullah Yıldız, Mehmet Ersoy, Veysel Dalmaz, İsmail Fırat, Aslan Kütükçü, Mustafa Yiğit, Doğan Hatipoğlu, DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Hatipoğlu, Şişli hakimi Mithat Ali Kabaali, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü Nesrin Türkan ve TASİŞ Genel Müdürü Nurettin Dönmez’in hangi partiden aday olacakları henüz belirsiz.Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun ardından YARSAV Başkanlığı’na seçilen Tarhan, HSYK üyeliği seçiminde YARSAV adaylarının hiçbirinin seçilememesi nedeniyle eleştirilmişti. Yargıtay Tetkik Hakimi olan Tarhan, hükümetin yargıya yönelik uygulamaları konusundaki eleştirel açıklamalarıyla tanınıyor.- Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yurtiçi Ve Yurtdışı İlişkiler Dairesi Başkanı İdris Karakuş- Merkez Valisi Mustafa Erkal- Merkez Valisi Muammer Muşmal- Kamu Sen Başkanı Bircan Akyıldız- Antalya Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu- BTK Daire Başkanı İsmet Saka- BTK Daire Başkanı Ejlal Oruç- Kars Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak:12 Kez Görevden Alınıp Yargı Kararıyla Dönmesiyle Tanınıyor.- Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Sefer Aycan- Merkez Valisi Nihat Canpolat- DPT Sanayi Daire Başkanı Atila Bedir- ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Zülfikar AltayTBMM’den 45 bürokrat da 12 Haziran seçimleri için istifa etti. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Mücahit Durmuşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim bölgesi Osmaniye’den Ak Parti aday adayı olmak için istifasını sundu. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Uğurlu, Personel Daire Başkanı Nedim Küçüker, Kanunlar Kararlar Müdür Yardımcısı Şeref İba, Parlamenter Hizmetler Müdür yardımcıları Hayrettin Özbay ve Salih Kurnaz istifa eden diğer TBMM bürokratları oldu. İba’nın MHP’den, diğer isimlerin Ak Parti’den aday adayı olacağı öğrenildi.