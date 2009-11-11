Kaçmaz hakkında iddianame hazırlandı

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından iddianame hazırladı.



Kaçmaz, avukatı Baykal Doğan ile birlikte adliyeye gelerek, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında düzenlediği iddianameyi aldı.



Avukat Doğan, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, iddianamede, basına yansıdığı şekilde, "Kaçmaz'ın 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması" yönünde bir talebin bulunmadığını ifade etti.



İddianamede, müvekkili hakkında istenen dört soruşturma konusu fiilden yalnızca ikisiyle ilgili son soruşturma açılmasının talep edildiğini bildiren Doğan, Başsavcılığın, diğerleriyle ilgili soruşturma açılmasına gerek görmediğini belirtti.



Soruşturma açılmasına karar verilen fiillerin "görevi kötüye kullanma" ve "hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal" olduğunu açıklayan Doğan, "Ancak (iddianamede) bunlara esas, müfettişlerce alınan delillerin, telefon delillerinin usul ve yasaya uygun olmadığından bahisle, mahkemece bu delillerin değerlendirilmesinin yapılması gerektiği söyleniyor. Bizce, sayın savcının bu tespiti, başından beri söylediğimiz gibi, Adalet Bakanlığı müfettişlerince soruşturmaya esas alınan, dinleme kayıtlarının usul ve yasaya aykırı olduğunu ortaya çıkartmıştır. Sayın savcılık da iddianamede bunu bir anlamda tespit etmiş ve mahkemeden değerlendirmesini istemiştir" dedi.



Mahkemenin iddianameyi kabul ettiğini belirten Doğan, kendilerine tanınan süre içinde savunma hazırlayacaklarını, mahkemenin de savunmayı aldıktan sonra kovuşturma açılıp açılmayacağına karar vereceğini kaydetti.



Doğan, "İfade olarak, net bir usulsüz dinleme tespiti var mı?" sorusu üzerine, iddianamede, İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinden alınan telefon kayıtlarının soruşturmaya esas alındığının belirtildiğini kaydetti.



Doğan, "Ancak bu telefon kayıtlarının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesinde belirtilen suçlarla ilgili olup olmadığı belli değil. 'Bunların, bu soruşturmaya kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin alınan mahkeme kararı yok' diyor" diye konuştu.



Avukat Doğan, müvekkili hakkında dinlemeyi önlemek için odasına yerleştirdiği "jammer" ile ilgili soruşturma yer olmadığına karar verildiğini aktardı.



Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilerden kovuşturma açılmasına karar verirse, Osman Kaçmaz birinci sınıf hakim olduğu için yargılama Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yapılacak.



Edinile nbilgiye göre, iddianamede, "telefon görüşmelerine ait tapelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından temin edildiği anlaşılmıştır. Soruşturma evrakı arasında telefon dinleme isteminin ve dinleme kararının bulunmaması nedeniyle, CMK'nın 135. maddesinde sayılan suçlardan hangisiyle dinlenen kişilerin bağlantılı olduğu anlaşılamamıştır. Mahkemece bu konuda yapılacak araştırma sonucu, telefon dinleme yöntemiyle elde edilen kanıtların hukuki değerlendirilmesinin yapılmasının gerektiği kanısına varılmıştır" denildi.



Adalet Bakanlığı, Osman Kaçmaz hakkında disiplin soruşturması kapsamında da 1 kez "meslekten ihraç", 2 kez "yer değiştirme" cezası istemişti. Bu istemlerle ilgili kararı ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karara bağlayacak.

