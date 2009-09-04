Kaçmaz: Engizisyon yargılamasına döndü

Hakkında inceleme başlatılan Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, kendisi üzerinden yargının yıpratıldığını söyledi. Kaçmaz "Kararlarımın arkasındayım" dedi.

Canlı yayında NTV sorularını yanıtlayan Hakim Osman Kaçmaz şunları söyledi:

-Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la ilgili verdiğiniz kararın hemen ardından görevden alınmanız istendi. Bunun ardından da bir teftiş süreci başladı ve 2 aydır devam ediyor. Önce siz Teftiş Kurulu Başkanlığı hakkında bir suç duyurusunda bulundunuz ardından da dün Teftiş Kurulu'nu, hakkınızdaki belgeleri vermemekle suçladınız. Neler yaşanıyor Teftiş Kurulu ve sizin aranızda?

Osman Kaçmaz: Valla bilemiyorum ama engizisyon yargılamasına döndü bu iş. Benim üzerimde yargının yıpratılmasına çok üzgünüm bunu hazmedemiyorum. Bugün basında görüyorum ki gerçekten hedef seçilmişim. Ama verdiğim kararların hepsinin arkasındayım bundan sonra vereceğim kararların da arkasındayım. Ben hukukun dışına hiç çıkmadım çıkmayacağım da. Bu konuda beni kimse yıldıramaz. Allah’tan başka kimseden de korkum yok.

- Verdiğiniz kararlar nedeni ile mi hedef seçildiniz?

Osman Kaçmaz: Bugün basındaki haberleri görünce öyle düşünüyorum. Bir takım medya bu konuda yayınlar yapıyor. Benim o yayınlara karşılık bunların hangi dayanağa, hangi belgeye dayandığını bilmek için, istediğim halde bana verilmeyen belgeler maalesef hem de imzasız bir şekilde basına sızdırılmış. Bunu halkımızın takdirine sunuyorum.

-Başbakan ve Cumhurbaşkanı kararınızın arkasında mısınız?

Osman Kaçmaz: Kesinlikle. Herkesle bunu tartışırım. Zaten gerçek hukukçular bunun doğru olduğunu biliyorlar. Şu anda başbakanımızla ilgili vermiş olduğum karar doğru olmasaydı fezleke ile Meclis'e gönderilmezdi.

-Ne yapacaksınız bundan sonra?

Osman Kaçmaz: Çalışmaya devam edeceğim, görevimin başındayım.