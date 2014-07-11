T24 LogoT24 Logo
Spor

‘Kaçmak Prandelli’nin DNA’sında var’

Fiorentina'nın başkanı Diego Dalle Valle, “Bir yer karıştığında kaçar. Kaçmak onun DNA'sında var" dedi

11 Temmuz 2014 16:40

Dünya Kupası'na erken veda eden İtalya'nın başarısızlığının sorumlularından biri görülen milli takımın eski, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, ülkesinde eleştirilmeye devam ediyor. Fiorentina'nın başkanı Diego Dalle Valle, “Bir yer karıştığında kaçar. Kaçmak onun DNA'sında var" dedi.

Büyük beklentiyle gittiği Dünya Kupası’ndan boynu bükük dönen İtalya'da, başarısızlık nedeniyle istifa eden Cesare Prandelli ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete, ağır şekilde eleştiriliyor.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli bir süre önce "Bu adamlar, İtalya'yı yüz üstü bırakıp gittiler" derken, "Türklerle mutlu bir evlilik yaptı. Vergisi düşük bir ülkeye gidiyor" ifadeleriyle de Prandelli'nin "Galatasaray'a para için gittiğini" iddia etmişti.

Prandelli'ye bir eleştiri de 2005-2010 yıllarında çalıştırdığı Fiorentina'nın başkanı Diego Dalle Valle'den geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Dalle Valle, 56 yaşındaki eski teknik direktörleri için "Onun kaçışıyla ilgilenmiyorum. O, bir yer karıştığında kaçar. Kaçmak onun DNA'sında var" değerlendirmesinde bulundu.

Dalle Valle, "Prandelli'nin medya ile sağlam ilişkiler kurduğunu, ancak yaptıklarını gösterme zamanı geldiğinde bazı şeylerin eksik kaldığını" savundu.

İtalya, Dünya Kupası finallerinde yer aldığı D Grubu'na İngiltere galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapsa da Kosta Rika ve Uruguay yenilgileriyle gruptan çıkamamıştı. Bunun üzerine FIFC Başkanı Abete ve Prandelli görevi bırakmışlardı.

İtalyan çalıştırıcı Prandelli, Galatasaray ile sözleşme imzalarken, hakkındaki "Kaçıyor" iddialarına, "Kaçmadım" yanıtını vermişti.

ETİKETLER

Prandellifiorentinaitalyakaçmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24