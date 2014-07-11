‘Kaçmak Prandelli’nin DNA’sında var’

Dünya Kupası'na erken veda eden İtalya'nın başarısızlığının sorumlularından biri görülen milli takımın eski, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, ülkesinde eleştirilmeye devam ediyor. Fiorentina'nın başkanı Diego Dalle Valle, “Bir yer karıştığında kaçar. Kaçmak onun DNA'sında var" dedi.

Büyük beklentiyle gittiği Dünya Kupası’ndan boynu bükük dönen İtalya'da, başarısızlık nedeniyle istifa eden Cesare Prandelli ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete, ağır şekilde eleştiriliyor.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli bir süre önce "Bu adamlar, İtalya'yı yüz üstü bırakıp gittiler" derken, "Türklerle mutlu bir evlilik yaptı. Vergisi düşük bir ülkeye gidiyor" ifadeleriyle de Prandelli'nin "Galatasaray'a para için gittiğini" iddia etmişti.

Prandelli'ye bir eleştiri de 2005-2010 yıllarında çalıştırdığı Fiorentina'nın başkanı Diego Dalle Valle'den geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Dalle Valle, 56 yaşındaki eski teknik direktörleri için "Onun kaçışıyla ilgilenmiyorum. O, bir yer karıştığında kaçar. Kaçmak onun DNA'sında var" değerlendirmesinde bulundu.

Dalle Valle, "Prandelli'nin medya ile sağlam ilişkiler kurduğunu, ancak yaptıklarını gösterme zamanı geldiğinde bazı şeylerin eksik kaldığını" savundu.

İtalya, Dünya Kupası finallerinde yer aldığı D Grubu'na İngiltere galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapsa da Kosta Rika ve Uruguay yenilgileriyle gruptan çıkamamıştı. Bunun üzerine FIFC Başkanı Abete ve Prandelli görevi bırakmışlardı.

İtalyan çalıştırıcı Prandelli, Galatasaray ile sözleşme imzalarken, hakkındaki "Kaçıyor" iddialarına, "Kaçmadım" yanıtını vermişti.