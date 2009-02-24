Kaçmak için 2. kattan atladı

Kayseri'de maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk, rehin tutulduğu 2. kattan atlayarak kurtuldu.



Ayağı kırılan çocuk, yoldan geçen vatandaşlar tarafından yerde yaralı halde bulunurken, olay sonrası evden kaçan 2 zanlı polis tarafından yakalandı.



İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan beldesinde yaşayan 9 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Ahmet Atilla, sabah okula giderken maskeli 2 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Elleri ve ayakları atkısı ile bağlanıp, ağzı koli bandıyla kapatılarak karton bir koli içine konulan Ahmet Atilla, Fuzuli Caddesi'ndeki bir eve getirildi.



Ellerini ve ayaklarını çözdü



Kendisini kaçıran kişiler başka bir odaya gittikleri sırada kaçmak isteyen Ahmet Atilla, ellerini ve ayaklarının bağlarını çözerek, 2. kattaki evin penceresinden atladı.



Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yerde yaralı halde bulunan Ahmet, kaçırıldığını söyleyince, olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, Ahmet Atilla'nın tutulduğu evde kimseyi bulamadı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerinin başlattığı çalışma ile yakalandı.



Ayağı kırılan Ahmet Atilla ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisini kaçıran kişilerin kar maskesi taktığını ve dalgınlıklarından faydalanıp kaçtığını anlatan Ahmet Atilla, hastanede tedavi altına alındı.



Polis yetkilileri, Ahmet Atilla'nın ifadesine göre fidye için kaçırılmış olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, gözaltına aınan zanlıların kimliklerini açıklamadı.

