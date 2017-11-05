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Kaçkarlar'da renk cümbüşü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de her mevsim doğal güzelliği, buzul gölleri, yaylaları ve yeşil bitki örtüsü ile bilinen Kaçkarlar'da, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bırakıyor

05 Kasım 2017 13:56

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de her mevsim doğal güzelliği, buzul gölleri, yaylaları ve yeşil bitki örtüsü ile bilinen Kaçkarlar\'da, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bırakıyor. 
Yeşilin her tonunu barındıran 3 bin 937 rakıma ulaşan Kaçkar Sıra Dağları\'nın etekleri sonbaharla birlikte ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Rüzgarın etkisiyle yeşilden sarıya dönen yaprakların doğaya savrulması da doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Birçok yürüyüş parkuru da bulunan bölgede sonbaharla birlikte ortaya çıkan renk cümbüşünü izleyenler eşsiz doğanın keyfini yaşıyor. Sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen Kaçkar Ormanları fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgedeki güzelliği fotoğraf karesine yansıtmak için birçok fotoğraf sanatçısı da bölgede farklı güzellikler keşfetmenin ise keyfini yaşıyor. Bölgede sonbaharın oluşturduğu görüntü, günübirlik gezi yapan manzara tutkunlarına da doğayla iç içe yaşama fırsatı tanıdı.
KAÇKAR SIRA DAĞLARI
Zirvesi, Rize, Erzurum ve Artvin illeri sınırlarının kesiştiği bir noktada yer alan ve Türkiye’nin dördüncü yüksek dağı olan Kaçkarlar 2 bin 100 çeşit bitki faunasıyla da dünyada koruma altına alınan öncelikli 200 bölgeden biri olma özelliğini taşıyor. Kaçkar Dağları boyunca birçok yaylada da şelale ve buzul gölü de görmek mümkün.

FOTOĞRAFLI

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