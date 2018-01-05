Kaçkarlar'da helikopterli kayak sezonu açılıyor

Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)- RİZE\'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başlıyor. Ay sonunda iki helikopterle başlayacak etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan 300 dolayında heliski tutkunu Rize’ye gelecek. Helikopterle alınarak Kaçkar dağı zirvesine bırakılacak macera tutkunları, karla kaplı dik zirvelerde yaşayacağı kayak heyecanı için haftalık 20 bin euro ödeyecek.

Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda yapılan heliski sporu bu yıl da başlıyor. Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu\'nun izni ile Ocak ayı sonunda başlayacak ve Mart ayı sonuna kadar sürecek etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan 300 dolayında heliski tutkunu kente gelecek. Sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşayacak.

HAFTADA 20 BİN EURO ÖDÜYORLAR

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Yabancı kayakçılar bu heyecanı yaşamak için haftada kişi başı 20 bin euro ödeme yapıyor.

\'HELİSKİ BÖLGEMİZ İMAJINA KATKI SAĞLIYOR\'

Heliski sporunun Türkiye\'de sadece Kaçkarlar\'da yapıldığını ifade eden Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, etkinliğin kayakta tecrübesi yüksek olanların yaptığı en tepe noktası olduğunu söyledi. Hocaoğlu, \"İl Sportif Turizm Kurulu\'nun değerlendirmeleri sonucunda muhtemelen Ocak ayının sonlarında Heliski faaliyeti başlamış olacak. Almanya, İsviçre, İtalya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelecek sporcular bu faaliyeti Kaçkarlar\'da gerçekleştirecek. Bu spor türü kayak konusunda bölgemizin imajına büyük katkı sağlıyor. Yılda ortalama 200-300 kişi bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Zaten bu faaliyeti yapan dünyada yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor. Heliski yapmak için kayak konusunda büyük bir tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle Heliski kayakla profesyonel düzeyde ilgilenenlerin yaptığı bir etkinlik\" dedi.

Kaçkar Dağları\'nın bu faaliyet için dünyada en uygun alanlardan biri olduğunu vurgulayan Hocaoğlu şöyle konuştu:

\"Şu anda mevsim normallerine göre havaların sıcak seyretmesine rağmen Heliski yapmak için Kaçkarlar\'da uygun ortam ve kar mevcut. Önümüzdeki döneminde kar kalınlığının artmasına bağlı olarak faaliyeti gerçekleştirmek için daha fazla kişinin bölgemize geleceğini düşünüyoruz\"

10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU

Kaçkar Dağları’na son 10 yılda, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500\'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada, Alp Dağları’nda yapılan heliski, Türkiye’de ise sadece Kaçkarlar\'da yapılıyor.



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