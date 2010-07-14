-KAÇKAR DAĞI'NIN ZİRVESİNDE AA FLAMASI RİZE (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Kaçkar Dağı zirve tırmanışı tamamlandı. Rize, Artvin, Bursa ve Kayseri'den tırmanışa katılan bir grup dağcı, 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'nın zirvesine Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve AA flamasını dikti. TDF tarafından 10-13 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen kulüpler arası Kaçkar Dağı güney rotası tırmanışı, TDF Eğitmeni, aynı zamanda Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (VDDK) Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu başkanlığında yapıldı. Tırmanışa, Rize, Artvin, Bursa ve Kayseri bölgesinden 11 dağcı katıldı. Etkinlikte, AA Ardeşen Yurt Muhabiri de olan Doğu Karadeniz Doğa Sporları (DOKADAK) Başkanı Sabri Aslışen alan rehberi olarak görev yaptı. Emin Ali Kalcıoğlu, tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, 2010 faaliyet programları kapsamında Artvin'in Yusufeli ilçesi bölgesinden Kaçkar Dağı'na başarılı bir zirve tırmanışı yaptıklarını belirtti. Etkinliğe 10 Temmuzda Yusufeli ilçesinden başladıklarını, Atatürk Alanı'nda yaptıkları programın ardından araçlarla Olgunlar Yaylası'na gidip kamp kurduklarını anlatan Kalcıoğlu, şöyle konuştu: ''Etkinliğin ikinci günü sabah erken saatlerde yola çıkıp, ana kamp alanı olarak belirlediğimiz Dilber düzüne ulaştık ve kampımızı kurduk. 12 Temmuz sabah saat 04.20'de alan rehberimiz DOKADAK Başkanı Sabri Aslışen'in öncülüğünde zirve tırmanışına başladık. Programladığımız gibi saat 09.47'de Türkiye'nin dördüncü en yüksek dağı olan 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'na tırmandık. 11 kişilik ekipten 9'u zirve tırmanışını tamamladı.'' -ZİRVEYE AA FLAMASI- Tırmanışa alan rehberi olarak katılan, AA Ardeşen Yurt Muhabiri de olan DOKADAK Başkanı Sabri Aslışen, ana kamp alanından itibaren 5 saati aşkın yürüyüşün ardından zirveye ulaştıklarını, bu sırada dağa kuzey yamacından tırmanan İranlı bir grup dağcı ile karşılaştıklarını belirtti. Gruptakilerle birlikte zirveye Anadolu Ajansının kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve AA flamasını diktiklerini, İranlı dağcıların da katılmasıyla hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirten Aslışen, krater gölleri, bitki örtüsü ve eşsiz manzarasıyla Kaçkar Dağı'nın ziyaretçileri adeta büyülediğini söyledi.