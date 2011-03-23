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Dünya

KAÇIRILANLAR ESTONYALI BEYRUT (A.A)

23 Mart 2011 23:34

-KAÇIRILANLAR ESTONYALI  BEYRUT (A.A) - 23.03.2011 - Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde kaçırılan Avrupalıların, Estonya vatandaşı oldukları açıklandı.  Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, 7 Estonyalıdan oluşan grubun, Bekaa Vadisi'ne Suriye'den girdiğini, Zahle kenti yakınında, Filistinli militanların üslendiği Kfar Zabad'a yakın bir bölgede kaçırıldıklarını söyledi. Grubu kimin kaçırdığının ise henüz bilinmediği belirtildi. Güvenlik kaynakları daha önce, 7 bisikletli Avrupalının, Bekaa Vadisi'nde Zahle'de siyah bir otomobil ve 2 beyaz kamyonetle seyreden maskeli ve silahlı kişilerce kaçırıldıklarını söylemişlerdi.  Avrupalıların kaçırıldıkları yerde bisikletleri ve Ukrayna vatandaşına ait bir kimlik bulunduğu belirtilmişti.

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