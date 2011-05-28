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Dünya

KAÇIRILAN ÜÇ TÜRK'TEN BİRİ SERBEST PULİ ALAM (A.A)

28 Mayıs 2011 15:07

-KAÇIRILAN ÜÇ TÜRK'TEN BİRİ SERBEST PULİ ALAM (A.A) - 28.05.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinde kaçırılan 3 Türk'ten biri serbest bırakıldı. Baraki Barak bölgesinin valisi Muhammed Rahim Emin, adı Kemalettin olarak açıklanan Türk'ün, önce diğer Türklerle tutulduğunu belirterek, daha sonra başka bir yere götürülen Türklerin ayrı ayrı yerlerde tutulduğunu söyledi. Serbest bırakılan Türk'ün kendilerine yiyecek verilmediğini, günde sadece bir kez tuvalete gitmelerine izin verildiğini söylediğini ifade eden Emin, serbest kalan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Emniyet müdürü Gulam Sahi Ruglivanay de Türk vatandaşının serbest bırakıldığını doğruladı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Logar vilayetinde 10 Mayıs'ta büyük olasılıkla mühendis olan üç Türk'ün kayıp olduğu bildirilmişti.  Ruglivanay, Logar'ın en büyük kenti Puli Alam yakınlarındaki karayolunda Türk vatandaşlarının olduğu aracın 9 Mayıs'ta boş vaziyette bulunduğunu ve kaybolduklarının sanıldığını belirtmiş, bir başka emniyet yetkilisi Muhammed Can Abid de büyük olasılıkla mühendis olan Türklerin kaçırıldıklarını düşündüklerini söylemişti.

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