Kaçırılan Sudan uçağı Libya'ya indirildi

Sudan'da kaçırılan yolcu uçağının Libya'ya indirildiği bildirildi.Katar televizyonu El Cezire, özel bir yerel havayolu şirketine ait olan Boeing 737 tipi uçakta 87 yolcunun olduğunu belirtti. Sudanlı bir güvenlik yetkilisi ise, Darfur'un güneyindeki Nyala'dan kalkan ve başkent Hartum'a gitmekte olan uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra bıçaklı bir hava korsanının kaçırdığını, uçakta 100'den fazla kişi olduğunu söyledi. Havayolu yetkilileri uçağın, merkezi Hartum'da bulunan özel bir havayolu şirketi olan Sunair'e ait olduğunu söyledi.Mısır yetkililerinin iniş izni vermemesi üzerine uçağın libya'ya yöneldiği belirtilirken, Sudan Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü, "bir yolçu uçağı kaçırıldı ve Libya'da olduğu düşünülüyor" dedi. Sun Air şirketinin müdürü, uçağın, yakıtı bitmek üzere olduğu için Libya'nın güneyindeki Kufra'ya indiğini söyledi. El Cezire, uçakla iletişimin kaçırıldıktan sonra kesildiğini kaydetti.

Sudan yolcu uçağını kaçıranların, Darfur'da hükümetle isyancılar arasında 2006 yılında imzalanan barış anlaşmasını reddeden bir grup olduğu ileri sürüldü.

El Cezire televizyonu, korsanların 10 kişi olduğunu ve bunların, Abdül Vahit Muhammet el Nur'a bağlı kişiler olduğunu duyurdu. TV, bu kişinin, Sudan Kurtuluş Hareketi'ne (SLM) bağlı bir kolun lideri olduğunu ve 2006'daki anlaşmayı imzalamayı reddettiğini anımsattı.

Kaçırılan uçakta, SLM'nin Minnavi adlı kolunun liderleri de bulunuyor. Bu grup, barış anlaşmasının mimarları arasındaydı.