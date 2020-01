'Kaçırılan şoförler IŞİD'in elinde değil!'

Dışişleri Bakanlığı, 10 Haziran’da rehin alınan 31 TIR şoförü için günler sonra şaşırtan bir açıklama yaptı. Dışişleri, kamyon şoförlerinin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde olmadığını, silahlı bir başka grubun elinde tutulduğunu açıkladı, ancak bu grubun kimliği hakkında bilgi vermedi.

Üst düzey bir diplomatik kaynak, “Şoförlerimizi tutanların IŞİD olmadığını biliyoruz” derken, bölgede çok fazla grup olduğunu, kimi zaman “menfaat güden çeteler bulunduğunu” belirtti. Yetkili, bu grupların örgütlü olmadığını, daha sonra IŞİD’e katılabileceğini de savundu.

Duygu Güvenç’in Cumhuriyet’teki haberine göre, 11 gün sonra kamyon şoförleriyle ilgili gelen bu açıklama, kamyon şoförlerinin önce bir grubun elinde olduğu daha sonra başka bir grubun eline geçtiği iddialarını güçlendirdi. Şoförlerin rehin alındıktan bir gün sonra bırakılmaları bekleniyordu ancak o gün Musul Bonkonsolosluğu’nun basılıp 49 kişinin de kaçırılmasıyla bu süreç de sekteye uğramıştı.

Kaynaklar, kamyon şoförlerinden de konsolosluk mensuplarından da haber aldıklarını belirterek, “Bir şekilde haber alıyoruz. Sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri olmadığını biliyoruz, bundan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Aynı yetkili, 49 kişi için sağlık-temizlik sorunu olmadığını savunurken, “Tek sorunları özgür olmamak” tanımlaması yaptı. Türkmenlerce önceki gün kurtarılan 4 Türk’ün de pazar günü Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Irak’taki gerginliğin ardından yüzbinlerce Türkmen göç ederken, yaklaşık on gün sonra harekete geçen Türkiye, AFAD’ın yardımlarına Kızılay ve TİKA’yı da ekledi. Bölgedeki AFAD görevlilerinin sayısı artırılırken, Basra bölgesinde 50 kadar Türk şirketinin bulunduğu 2 bin 675 kadar da Türk vatandaşı olduğu ifade edildi. Bu işçilerin bin kadarının vize sorunu olduğu belirtildi. Bu kişilerle temasların sürdüğü ifade edildi. ENKA’nın da bölgede bulunan 150 işçisini getirmek için özel uçak kaldırdığı öğrenildi. Türkiye, şu an itibariyle Irak’tan Türkiye’ye bir göç dalgası da beklemiyor.

MİT ve Erdoğan yardım istedi

Kaynaklar, IŞİD’in elindeki 49 kişiye yönelik kötü muamele olmadığını ve olumsuz bir gelişme bulunmadığını ifade etti.

Yetkili, “Oradaki insanlarımızla ilgili her türlü tedbir alınıyor, her türlü araç kullanılıyor” derken, Başbakan ve MİT’in devrede bulunduğunu ve çeşitli istihbarat örgütleri ile de temas kurulduğunu ifade etti. Her türlü planlamanın yapıldığını savunan yetkili, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Sabrımızı test etmeyin” sözleri anımsatılarak, yöneltilen “Daha ne kadar sabredilecek” sorusuna, “Bakanın ifadesini bir tarihle izah etmek doğru değil” yanıtını verdi.