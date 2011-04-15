-KAÇIRILAN İTALYAN AKTİVİST ÖLDÜRÜLDÜ GAZZE (A.A) - 15.04.2011 - Gazze'de Selefi gruplardan biri tarafından kaçırılan ve cesedi gece saatlerde bulunan İtalyan aktivistin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Hamas güvenlik güçlerinin bir sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, cesedi Gazze'nin bir sokağında bulunan İtalyan'ın boğularak öldürüldüğünü tespit ettiklerini belirtti. Sözcü, olaya karışan iki kişinin yakalandığını, güvenlik güçlerinin diğerlerini de aradığını sözlerine ekledi. Gazze'de "Viktor" adıyla anılan 36 yaşındaki İtalyan aktivist ve gazeteci Vittorio Arrigoni'yi kaçıran grup, yayımladığı bir videoyla kaçırdıkları İtalyan karşılığında, Hamas hükümeti tarafından tutuklanan lider ve üyelerinin 30 saat içinde serbest bırakılmasını talep etmişti. Grup, sürenin dün sabah saat 11.00 itibarıyla başladığını, bu sürede talepleri gerçekleşmediği takdirde, İtalyan aktivistin öldürüleceğini duyurmuştu. Aynı zamanda yazar olan Arrigoni, Filistin yanlısı International Solidarity Mouvement (ISM) adlı barış hareketinin üyesiydi.