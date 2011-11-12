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Kaçırılan gemide 24 kişi var KOCAELİ (A.A)

12 Kasım 2011 02:30

-Kaçırılan gemide 24 kişi var KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kaçırılan ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünün Selimpaşa'nın 1-1,5 mil açığında yakıtları azaldığı için demirlediğini belirterek, ''Gemide, 5'i kadın 18 yolcu, 4 mürettebat, 2 stajyer olduğu şeklide bilgiler var'' dedi. İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada kaçırılan ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünde bulunan personel ve yolcu yakınları, İzmit ve Gölcük limanlarındaki iskelelere gelerek beklemeye başladı. Gemide yağcı olarak görev yapan Mehmet Göktaş'ın kardeşi Mümin Göktaş, ağabeyinin geminin makine bölümünde çalıştığını söyledi.  Ağabeyi ile bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Göktaş, ''Bizler de tamamen medya aracılığıyla öğrendik. Çok kez denememize rağmen telefonla bağlantı kuramadık'' dedi. Göktaş, ağabeyinin evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade ederek, ''Ailece merakla bekliyoruz ne olacağını. Yaklaşık 5 yıldır bu gemilerde çalışıyor. Güzel haberler bekliyoruz. Yetkililerle görüştük. Endişe edilecek bir durumun olmadığını ve sabırlı olmamız gerektiğini söylediler'' diye konuştu.

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