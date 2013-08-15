Kaçırılan CHP'li Ayhan: Beni dolandıranlar tarafından işkenceye maruz kaldım

Bolu'da kaçırılıp kendisinden 2 gündür haber alınamayan, dün yol kenarında darp edilmiş halde bulunan CHP ilçe başkan adayı Sinan Ayhan, "Bunu beni dolandıranlar yaptı" dedi.

Pazar günü akşam saatlerinde sahibi olduğu İddaa Bayisi'ni kapattıktan sonra bir daha haber alınamayan Sinan Ayhan, DHA'ya konuştu. Dün akşam kaçırıldığı kişiler tarafından D-100 karayolu kenarında bırakıldı. Yürüyerek Borazanlar Mahallesi'ndeki evine gelen Sinan Ayhan, Köroğlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polise ifade verdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Sinan Ayhan'ın ifadeleri doğrultusunda kaçırma olayının gerçekleştirildiği söylenen yer ile serbest bırakıldığı yerdeki mobese kameraları kayıtlarını ve cep telefonunu soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Hafta sonu yapılacak CHP Bolu Merkez İlçe kongresi öncesi adaylığını açıklayan Sinan Ayhan'ı, bugün evinde partililer ve yakınları ziyaret etti. Sinan Ayhan ziyaretine gelenlere yaşadıklarını anlattı. Geçen pazar gecesi saat 03.00 sıralarında üç kişi tarafından kaçırıldığını söyleyen Sinan Ayhan, şöyle dedi:

"Kaçırılma anında gözlerim bağlıydı ve beni ormanlık alana götürdüler. Daha sonra bir inşaat alanına götürdüler. Çeşitli dayak ve işkenceye maruz kaldım. Vücuduma elektrik verdiler. Gözlerim bağlı olduğu için ancak ilk binerken gördüğüm iki kişinin eşkalini polise verdim. Olayın ertesi gününde eşim bana ulaşılamadığını ifade ederek kayıp başvurusunda bulundu. Olayın öğrenilmesinin ardından hakkımda çıkan haberler de bazı olayların önüne geçmiş olabilir. Belki bana daha farklı muameleler de yapılabilirdi. Bunun basına yansımış olmasıyla büyük bir felaketten de dönmüş olabilirim. Bana kaba dayak atıldı. Özellikle kafama yumruklarla vuruldu. Bel kısmıma ve ayak kısmıma vurularak sopalarla dövüldüm. Tüm bunlar yapılırken gözüm kapalıydı. Gece saatlerinde yarım saat dolaştırıldıktan sonra tahmin ettiğime göre ormanlık bir alana götürüldüm. Bu işkenceye maruz kaldım. Sabaha karşı da inşaat alanı gibi bir yere götürdüler. Takip edilmemek için olsa gerek cep telefonumun sim kartını çıkartmışlar."

Bayramdan önce avukatı aracılığıyla kendisini dolandıran kişiler hakkında şikayetçi olduğunu açıklayan Sinan Ayhan, "Ben Bolu'da siyasi çalışmalar içerisinde olmuş ve sosyal çevresi olan biriyim. Bu kişilerin Bolulu olmadığı inancındayım. Ben belirli olaylarla ilgili bayramdan önce avukatımla beraber birilerinden şikayetçi oldum. Büyük ihtimalle dolandırıldığıma ilişkin konuyla ilgili" dedi:

Bu konuda tehditler aldığını kaydeden Sinan Ayhan, " Ben bu konuyla ilgili Ankara ile bağlantılı olduğu için davayı da orada açtım. Bayramdan sonra dava açılacaktı ve bugün itibariyle açıldı. Avukatım bana bu konudaki gelişmelerin bu olayı iyice su yüzüne çıkardığını ve bizim daha haklı konuma getirildiğimizi söyledi" diye konuştu.

Sinan Ayhan nasıl dolandırıldığına ilişkin bilgi vermezken, "O konu mahkeme safhasında olduğu için soruşturma aşamasında. Ben konunun içeriğini bu nedenle açıklamak istemiyorum. Ben bu konuda mağdur durumdayım. Yüzde 80-90 beni dolandıran kişiler bunu yaptı. Beni herkes bilir. Ben kimsenin nasırına da basmadım. Herhangi bir kötülükte yapmadım" dedi.

Sinan Ayhan, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve kaçırılma olayını kendisinin planladığı iddialarıyla ilgili de "Her insanın borcu olur. Ben İddaa Bayisi işletiyorum ama orada 2-3 liralık kuponlardan başka oynamam. Oynayanlara da üzülürüm" yanıtını verdi.