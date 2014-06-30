Kaçırılan 3 İsrailli gencin cesedi bulundu

İsrail ordusu kaçırılan üç gencin cesedinin El Halil bölgesinde bulunduğunu açıkladı.



Gelişme üzerine hükümet olağanüstü toplandı. Kısa bir süre içinde konuyla ilgili hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.

Cesetlerin bulunduğu üç aileye de bildirildi.

İsrail kaçırılan öğrencilerin 16 yaşındaki Naftali Fraenkel, aynı yaştaki Gilad Shaer ve 19 yaşındaki Eyal Yifrah olduğunu açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 12 Haziran'da Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde kaybolan üç Yahudi yerleşimci gencin kaçırıldığını iddia etmiş, bundan Filistin yönetimini sorumlu tutmuştu.

İsrail parlamentosunun kaçırılanların bulunması için orduya geniş yetkiler vermesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 500'den fazla Filistinli tutuklandı.