T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı

İHD Genel Başkanı Türkdoğan: Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı

08 Eylül 2015 13:06

Hakkari Üzümlü ve Van Kapıköy'de kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı. Şu an dönüş yolundalar" dedi.

Hakkari Üzümlü ve Van Kapıköy'de PKK tarafından kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı. Şu an dönüş yolundalar" dedi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Üzümlü Gümrük Kapısı'nda 10 Ağustos'tan bu yana akibetlerinden haber alınamayan 10 görevlinin ardından Van'ın Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki görevlerinden 21 Ağustos günü dönen 10 gümrük memuru PKK tarafından kaçırılmıştı.

 

Dönüş yolundalar

 

Gümrük muhafaza memurlarının kurtarılması için İHD ve KESK'e bağlı Büro Sen'den oluşan bir heyet gectiğimiz cuma günü devreye girdi. İHD Genel Başkanı Türkdoğan, İHD Genel Başkanı Raci Bilici'nin başkanlığını yaptığı heyetin bu sabah gümrük memurların Kuzey Irak'ta alındıklarını belirtti. Türkdoğan, heyetin memurları bu sabah teslim aldıklarını belirterek "Heyet beraberindekiler ile birlikte yola çıktı. Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapmalarını bekliyoruz" dedi. 

 

 

ETİKETLER

gümrük memurlarhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24