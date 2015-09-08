Hakkari Üzümlü ve Van Kapıköy'de kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı. Şu an dönüş yolundalar" dedi.

Hakkari Üzümlü ve Van Kapıköy'de PKK tarafından kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Heyetimiz gümrük memurlarını bu sabah aldı. Şu an dönüş yolundalar" dedi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Üzümlü Gümrük Kapısı'nda 10 Ağustos'tan bu yana akibetlerinden haber alınamayan 10 görevlinin ardından Van'ın Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki görevlerinden 21 Ağustos günü dönen 10 gümrük memuru PKK tarafından kaçırılmıştı.

Dönüş yolundalar

Gümrük muhafaza memurlarının kurtarılması için İHD ve KESK'e bağlı Büro Sen'den oluşan bir heyet gectiğimiz cuma günü devreye girdi. İHD Genel Başkanı Türkdoğan, İHD Genel Başkanı Raci Bilici'nin başkanlığını yaptığı heyetin bu sabah gümrük memurların Kuzey Irak'ta alındıklarını belirtti. Türkdoğan, heyetin memurları bu sabah teslim aldıklarını belirterek "Heyet beraberindekiler ile birlikte yola çıktı. Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapmalarını bekliyoruz" dedi.