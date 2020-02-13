Kaçırdığı kadına 31 yıl boyunca köle hayatı yaşatmış!

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta polise sığınan bir kadının yaşadıkları herkesi şaşkına uğrattı. 18 yaşındayken kaçırılan Morella isimli kadının, 31 yıl boyunca evinden birkaç kilometre uzaklıkta bir apartman dairesinde seks kölesi olarak tutulduğu ortaya çıktı.



Matias Salazar tarafından 1989’da kaçırılan kadının ailesinin tüm arama çabaları sonuçsuz kaldı. Oysa Morella, ailesine sadece birkaç kilometre uzaktaydı.



posto.com.tr'nin haberine göre; Matias Salazar'ın, talihsiz kadını seneler boyunca seks kölesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Morella, camları kilitli perdeleri kapalı evde 31 yıl boyunca hapis hayatı yaşadı. Ta ki geçen ay Salazar evde anahtarları unutuncaya dek. İlk fırsatta evden kaçan Morella, karakola koştu. Duydukları karşısında dehşete düşen yetkililer, Morella’yı hemen tedaviye aldı.



Aynı sokakta karısı ve çocuklarıyla yaşıyor

Morella’nın ilk isteği televizyonda duyduğu 1995 yapımı çocuk çizgi filmi Pocahontas’ı izlemek oldu. Polisin yakaladığı Salazar’ın evli ve çocuklu olduğu, Morella’yı tuttuğu sokakta yaşadığı ortaya çıktı. Şimdi Morella’nın komşuları da sorgulanıyor.