Kaçınız eşcinsel sevişmeyi okumaya hazırsınız?

Ahmet Tulgar'ın 'Birbirimize' adlı romanı çıktıktan sonra edebiyat dünyasında yeni bir tartışma başladı.

Eleştirmen Feyza Hepçilingirler, "Eşcinsel sevişmeyi okumaya hazır olmadığını bu yüzden Tulgar'ın kitabını okumayacağını söyledi. Ardından Anıl Alacaoğlu'nun Üçüncü Sınıf Kadın adlı romanı muzır neşriyat damgası yedi. Sanatçı, yazar ve akademisyenlere "Eşcinsel sevişmeyi okumaya hazır mısınız" Haber Türk gazetesinden Pınar Erbaş sanatçı, yazar ve akademisyenlere "Eşcinsel sevişmeyi okumaya hazır mısınız?" diye sordu.

'Çekince duymam'

Bennu Yıldırımlar (Oyuncu)

Romana konu olan eşcinsel bir sevişmeyi hiç çekince duymadan okurum. Önemli olan okuduğum kitabın ilgilimi çekmesidir. Üstleki bu durum yabancısı olduğum farklı bir ilişkiyi gözlemleme fırsatı da verir.

'İyi yazılmışsa okurum'

Levent Erden (Reklamcı)

Sevişme ister eşcinseller, ister kuşlar tarafından gerçekleştirilsin, fark etmez. Esas olan yazının biçimidir Çünkü sevişmeyi kaleme almak, zor ve cesaret isteyen bir iştir. Böyle bir anlatımın sınırları çok dardır. Her an pornoya kayabilir.

'Rahatsız olabilirm'

Canan Tan (Yazar)

Eşcinsellerin sevişmesini okumaktan rahatsız olabilirim. Böyle bir şeyi yazmak, aşırılıkmış gibi geliyor bana. Gakat bana uygun gelmeyen pek çok şeyle açık olduğum için böyle bir şeyi okumayı denemek isterim.

'Okumamak sansür uygulamaktır'

Yekta Kopan (Yazar)

Okuduğum kitapta, eşcinsel bir sevişmenin anlatılması beni hiç etkilemez. Kitabın edebi niteliğiyle bana anlattıklarıyla ilgilenirim. tüm edebi niteliğini göz ardı edererek bir bölümünde eşcinsel sevişmeyi anlattığı için okumayı reddetmek o kitaba sansür uygulamakla eş değerdir.

Nihal Bengisu Karaca (Yazar)

'Alıp okuyacağım'

Eşcinsellerin yaşam biçimi, empati kurabileceğim bir dünya değil. Fakat edebiyat, uzakları yakın hale getirir, farklı görüşler arasında köprüler kurulmasını sağlar. Edebiyatın bu özelliklerini göz önünde bulundurduğumda bir edebi eserde eşcinsellerin sevişesini okumaya dair önyargı kalmıyor içimde. Ahmet Tulgar'ın kitabını biliyorum. Alıp okuyacağım.

Nilüfer Narlı (Sosyolog)

'Eşcinselleri anlamak için okurum'

Bir sosyolog olarak her zaman farklı insanların hayatlarını ön yargılardan arınmış bir şekilde anlamaya çalışırım. bu nedenle eşcinsellerin sevişmesini okumak beni rahatsız etmez. hele ki eşcinseller üzerine bir çalışma yapacaksam, böyle bir kitabı kesinlikle okurum. ayrıca hiçbir kitabı okumayı sadece eşcinsellerin sevişmesini anlattığı gerekçesiyle reddetmem.

Ahmet Tulgar kimdir?

Gazete yazıları, öyküleri ve romanı ile yazı dünyamızın aykırı sesi olan Ahmet Tulgar, içinde yer aldığı toplumun hep kıyısında durarak gözlemlerini sürdüren bir yazar. Kendi sesinin özgünlüğünü korumasının belki de en önemli nedeni bu.

Birbirimize`de yer alan öykülerinde de Tulgar, her zamanki gibi kıyıdan bakmayı sürdürüyor. An`ların tanığı olan bu öyküler aynı zamanda onun ne büyük bir dil ustası olduğunu da ortaya koyuyor. Diliyle kendi kozasını örüyor, dil aracılığıyla dünyasını yeniden yapılandırıyor.

Çağdaş edebiyatımızın gerçekten özgün olan seslerini merak edenler, Ahmet Tulgar`ın yazısını izleyenler için Birbirimize bulunmaz ipuçlarıyla dolu bir öykü kitabı.

"Lavabonun sabunluğundan aldığım sabunla ellerimi bir kez daha küvetin armatürünün altında yıkadım. Ancak şimdi sevişmemizi başından sonuna, elden geldiğince, mümkün mertebe hatırlamaya çalışabilir, hatırladıklarımı bu hayattan aldıklarımın defterine kaydedebilirdim..."