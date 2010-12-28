Kacelispor kayyuma devredildi

T24 - Kocaelispor yönetimine, mahkeme kararıyla 3 kişilik kayyum heyeti atandı.





Kocaelispor yönetimine atanan kayyum heyetinde bulunan Rafet Kırgız, kulübün tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, 27-28 Kasımda yapılan genel kurulda Kocaelispor başkanlığına talip çıkmadığını hatırlattı. Bunun üzerine Kocaeli Valiliği'nin çalışmalar başlattığını, bu çalışmalar sonucunda Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı neticesinde yönetime üç kişilik Kayyum Heyeti'nin atandığını ifade eden Kırgız, heyette Kemal Yazıcı, Orhan Sarısüleyman ve kendisinin yer aldığını söyledi.





Yaklaşık bir ayda Kocaelispor'u genel kurula hazırlayacaklarını dile getiren Kırgız, şöyle devam etti:



''Kayyum heyeti olarak bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Her inişin bir çıkışı vardır. İnanıyorum ki Kocaelispor bu zor süreçten geçektir. Kulübü genel kurula en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Altını çizerek söylüyorum, bu takım bundan sonra sahipsiz olmayacak. Bugünden itibaren yönetim kurulu listesi çalışması başlamıştır. Üst düzeyde bir yönetim kurulu oluşturulacaktır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.''





İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise Kocaelispor'un kente güzel günler yaşattığını, çocukluğundan beri Kocaelispor'un başarılarıyla sevinip, başarısızlıklarıyla üzüldüklerini dile getirdi.





Kocaelispor'un çok zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Doğan, İzmit Belediyesi olarak her zaman takıma duyarlı davranmaya çalıştıklarını kaydetti.





''Kocaelispor oyuncuları bütün eksikliklere rağmen fedakarlık yapıyor'' diyen Doğan, şöyle konuştu:





''Takımın fedakarlık yaptığı bu zor günlerde herkesin duyarlı olması gerekir. Sayın Valimiz de takıma çok destek çıktı. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de İzmit Belediyesi olarak Kocaelispor'a destek vermek amacıyla 'Çam sakızı çoban armağanı' misali bir yardım yaptık. Sembolik olsa da kamp öncesi arkadaşlarımıza sahip çıkmak istedik.''





İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, konuşmasının ardından futbolcu ve teknik heyete dağıtılmak üzere 39 bin TL'yi Kocaelispor Kaptanı Serdar Topraktepe'ye teslim etti. Öte yandan, 40 kişilik Kocaelispor kafilesinin bugün Antalya'ya hareket edeceği ve Lyki World Otel'de konaklayacağı, kamp masraflarını ise Kocaeli Valisi Ercan Topaca'nın üstleneceği öğrenildi.



