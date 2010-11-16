Kaçanlarla, kovalayanlarla bayramın ilk günü

T24

Kurban sakinleştirme duası

Boğanın bayram kaçamağı

Van'da dana çukura düştü



Mahalleli kurbanlık inek peşinde

Türkiye’nin dört bir yanından ilginç kesim görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların bir çoğu vinç ve traktör de kullandı. Bayramın ilk gününde vatandaşlar yine kaçan kurbanların peşindeydi. Kurbanlıklar kaçtı, onlar kovaladı. Çanakkale’de ipini koparan dana 10 kilometre boyunca kaçtı. Yetmedi denize atladı ve 3 deniz mili boyunca yüzerek kaçtı. Kurban sahiplerinin amansız takibi denizde sanadalla sürdü. Saatler sonra kıyıya çıkan dana uyuşturularak, kurban sahiplerine teslim edildi.Ankara'da kasabın elinden kaçan boğa saatler süren kovalamacanın ardından ODTÜ ormanlık alanına girerek canını kurtardı.Ankara'nın Dikmen ilçesinde bir ahırda tutulan boğa kesilmek üzere yere yatırılmak istenirken kasabın elinden kaçtı. Boğanın sahibi ve çevredeki vatandaşlar uzun süre sokaklarda boğayı yakalamaya çalıştı.Yardım talebi üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin de peşine düştüğü boğa bir süre sonra soluğu Ankara-Eskişehir karayolunda aldı. Trafiği alt üst eden kızgın boğa, önüne çıkan çok sayıda otomobile de zarar verdi.Bir petrol istasyonunda kıstırılan boğa, peş peşe atılan kementlere sinirlenince uzun süre kovaladığı pompa görevlisini boynuz darbesiyle yere düşürdü.Petrol istasyonunda bir süre bekleyen boğa çevresinin sarıldığını anlayınca tekrar Ankara-Eskişehir karayoluna çıktı. Bu sırada trafiği kilitleyen boğa, bir otomobilin önünde durdu. Otomobilinden inerek boğaya yaklaşan sürücü de boğanın kafa darbesiyle yere devrildi.Saatlerce süren kovalamacanın ardından ODTÜ'nün ormanlık alanına kaçan boğa izini kaybettirerek özgürlüğüne kavuştu. Boğanın sahibi ile itfaiye ve polis ekiplerinin ODTÜ arazisindeki arama çalışmaları sürüyor. Ekipler samanlıkta iğne ararcasına boğanın izini sürmeye çalışıyor.Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinde kesilmek üzereyken ipini koparan dana, kaçmaya başladı. Yol boyunca yaklaşık 10 kilometre ilerleyen dana, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar geldi.Kurban hissedarlarının ve vatandaşların takip ettiği dana, Mıhlı Mahallesi mevkisinde denize girdi. Uzun süre yüzen dana, sandalla takip edildi.Takip sırasında, kurban hissedarları, ''Allah'ım sen kurbanımızı sakinleştir'' diye dua etti.Yaklaşık 3 kilometre yüzdükten sonra kıyıya çıkan dana, Altınoluk belediyesine bağlı zabıta ekiplerince üç iğne ile vurularak uyuşturuldu. Kurban sahipleri zorlu bir takibin ardından danalarına kavuştu.Şanlıurfa’nın Beykapısı Mahallesinde kesimhaneye götürülürken kaçan boğayı yakalamak isteyen vatandaşlar, yoğun çaba sarf etti.Mahallenin dar sokaklarında vatandaşlarca kovalanan boğa, bu esnada kapısı açık olan avlulu bir eve girdi. Burada üzerine kapı kapatılarak sıkıştırılan boğa, olay yerine gelen belediye ekiplerince, uyuşturucu iğne ile sakinleştirildi.Boğa sahibi Mehmet Altun, ellerinden kaçan boğayı yakalamak için kovaladıklarını, bu sırada boğanın bir eve girdiğini belirterek, ''Sağolsun ev sahibi anlayışlı çıktı, biz de ekiplere haber verdik'' dedi.Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda da sahibinin elinden kaçan kızgın boğayı yakalamaya çalışan belediye ekipleri, uzun süre uğraştı.Sıkılan 4 uyuşturucu iğneye aldırış etmeyen kızgın boğa, parktan dışarı çıkarak, mahallenin sokaklarında uzun süre kaçtı. Yaklaşık 1 saat kovalanan boğa, bir apartmanın köşesine sıkıştırılarak, yakalandı.Veysel Karani Mahallesinde de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, uzun uğraşlar sonrası etkisiz hale getirildi.Belediye ekiplerince yakalanan boğalar, sahiplerine teslim edildi.Van’da kurbanlık olarak alınan ve sahibinin dikkatsizliği sonucu bir anda elinden kaçan dana, Edremit ilçesi Erdemkent TOKİ konutları yolunda Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından açılan iki metre derinliğindeki su dolu çukura düştü.Çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarılmaya çalışılan dana, tüm uğraşlara rağmen çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen ekipler, Edremit Belediyesine ait iş makinesiyle çukurun yan tarafına yol açtı. Yaklaşık bir saat süren yol açma çalışmasının ardından çukura inen vatandaşlar, danayı, boynuna ip bağlayarak düştüğü çukurdan çıkardı.Karasenir Mahallesi'nde bir vatandaşın satın alarak kesim alanına götürmek istediği kurbanlık inek, kamyonetten indirildiği sırada kaçtı. Sahipleri kovaladıkça ara sokaklara yönelen ineği yakalamak için mahalle sakinleri de seferber oldu.İneğin kendilerine doğru geldiğini gören vatandaşlar, hayvanı durdurmak istedi. Ellerinde küreklerle hayvanı durdurmakta başarısız olan kadınlar, ineğin ileride bekleyen çocukların üzerine doğru gittiğini görünce büyük panik yaşadı.Önüne çıkan çocukları da geçen inek, yorgun düşünce yakalandı. Bir mahalle sakininin yavaşça ipini tuttuğu inek, gözü kapatıldıktan sonra kesim alanına götürüldü.Konya, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Mersin'de kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan 387 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Konya'da Kurban Bayramının ilk gününde kurbanlıklarını kesmek için işe koyulan çok sayıda acemi kasap, kullandıkları bıçaklarla çeşitli yerlerinden yaralandı. Özellikle bıçağın kayması sonucu parmağını, ayağını yaralayan 100 kişi, Konya Numune Hastanesi, Meram Eğitim Araştırma Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanelerine başvurdu. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi. Kurban keserken yaralanan bazı kişiler ise gazetecilerin kendilerini çekmesini engellemek için karnı ya da ayağı ağrıdığı için hastaneye geldiğini söyledi.Kayseri'de bayram namazının ardından kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi. Genellikle kurbanlığın yere yatırılması sırasında yaralananlar ile kesim ve deri yüzme sırasında bileğini, kolunu, elini kesen ''acemi kasaplar''ın birçoğunun tedavisi ayakta yapıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kesik ve kırık nedeniyle toplam 122 acemi kasap getirildiği bildirildi.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 35 kişi hastanelere müracaat etti. 25 kişi Kocaeli Devlet Hastanesine, 10 kişi de İzmit SEKA Devlet Hastanesine müracaat etti. Yaralananların bir bölümü ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bazıları da genel cerrahi ve ortopedi servislerine gönderildi.Malatya'da ise Malatya ve Beydağı Devlet Hastanelerine gelen yaralılardan durumu ciddi olanlar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Hastanelere gelenlerin büyük bölümü el ve bacaklarından bıçak yarası aldığı görüldü. Yaralılar, kendilerinin acemi olmadığını ancak hayvanların huysuzluğu nedeniyle yaralandıklarını ileri sürdü. Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelere gelen acemi kasap sayısının 30'u bulduğu öğrenildi.Mersin'de, bayramın ilk günü nedeniyle kurbanları kesmek isteyen kişiler, zaman zaman kazalara neden oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan 100 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.Mersin Devlet Hastanesi doktorları, hastaneye giriş yaptıran her 4 kişiden 2'sinin kesik nedeniyle başvuruda bulunduğunu vurguladı. Kesik nedeniyle kendilerine gelen hastalar arasında el ve parmak kesiklerinin ilk sırayı aldığını, ancak sırt ve bacakta da kesilmelerle karşılaştıklarını ifade eden doktorlar, kurban kesimi sırasında herkesi dikkatli olmaya çağırdı.