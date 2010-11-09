-KAÇAN KURBANLIĞI "YAKALAMA TİMİ" OLUŞTURULDU KOCAELİ (A.A) - 09.11.2010 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayramda kaçacak veya kaçmayı deneyecek kurbanlıklar için 60 kişilik ''Boğa yakalama timi'' kurdu. Büyükşehir Belediyesine ait 7 mezbahada görev yapacak özel donanımlı ekiplerin yanı sıra mezbaha bulunmayan ilçelerde oluşturulan 6 örnek kesim alanında 3'er kişilik mobil ekipler görev yapacak. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Mezbahalar Müdürü Nuri Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak aralarında, caddelerde kaçan kurbanlık ve hayvanlara eziyet görüntülerini sona erdirmek istediklerini söyledi. Bu amaçla, her belediyeden 3'er kişi olmak üzere toplam 60 kişiden oluşan ''Boğa yakalama timi'' oluşturduklarını ve bayram öncesinde bu kişilere eğitim verdiklerini ifade eden Aydın, ayrıca büyükşehir belediyesine ait 7 mezbahada da özel donanımlı 24 kişilik ekibin görev yapacağını belirtti. Nuri Aydın, mobil timin, ihbarın ardından maksimum 15 dakikada kaçan kurbanlığın bulunduğu bölgeye ulaşabileceğini ve kaçan kurbanlığa yoğun kas gevşetici enjekte ederek hayvanın kontrolünün sağlanacağını kaydetti. ''Verdiğimiz hizmet sayesinde hayvanlara kötü muamele görüntüleri ortadan kalkacak'' diyen Aydın, şu bilgileri verdi: ''Kimi ateşli silahla, kimileri bıçaklarla kaçan hayvana müdahale ediyor, ekiplerimiz ise son derece çağdaş yöntemlerle büyükbaş hayvanları sakinleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmet verildi ve son derece başarılı oldu. Kullanılan ilaç kesinlikle hayvanın etine, sütüne, gıda olarak tüketilmesine mani değildir. Bu tür ilaçları kullanacak kişiler dikkatli olmalı. Hayvanların kurbanlık özelliğinin kaybolmaması için gözüne isabet etmemeli. Emilimin en fazla olduğu boyun bölgesinden tatbik edilmeli.'' Kesimler konusunda da vatandaşın duyarlı davranmasını isteyen Aydın, sokak aralarında kötü görüntülerin oluşmaması için hemen her ilçede Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda, mezbaha olmayan ilçelerde de örnek kesim alanlarında kurban kesiminin tercih edilmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.