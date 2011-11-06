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Kaçan boğanın sahibi bulunamadı ŞANLIURFA (A.A) 

06 Kasım 2011 15:51

-Kaçan boğanın sahibi bulunamadı ŞANLIURFA (A.A) - 06.11.2011 - Şanlıurfa'da kesime götürülürken kaçan ve 1 saatlik çalışma sonucu uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirilen boğa, sahiplerinden vekalet alınmadığı için kesilemeyince, iple bağlanarak kasaba emanet edildi. Yenişehir Mahallesi'nde kesime götürülürken huysuzlanan ve birkaç kilometre ötedeki Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne doğru kaçan boğa, sahipleri ve çevredekilerin çabasına rağmen yakalanamadı. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen belediye bağlı ''boğa timi'', kurbanlık boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra yeniden kaçan boğa, birkaç yüz metre mesafedeki boş bir dükkanın önünde sıkıştırıldı.  Vatandaşlarca iple bağlanmaya çalışılan boğa, yeniden hareketlenerek çevredekilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, bir süre sonra etkisiz hale getirilen boğanın kaçma ihtimaline karşı bulunduğu yerde kesilmesini istedi ancak koşuşturma sırasında sahiplerinin, boğanın izini kaybettiğini öğrendi. Sahipleri bulunamayınca kasaptan boğanın kesilmesi istendi. Vekalet almadan kesilen hayvanın kurbanlık sayılmayacağını belirten kasap, kesimden vazgeçti. Boğa timince ayakları iplerle bağlanarak etkisiz hale getirilen boğa, sahiplerine ulaşılıncaya kadar kasaba emanet edildi.

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