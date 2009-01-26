Kaçamak kalbe zarar!

Seks yapmanın bir tür orta seviyede egzersiz olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özgen Doğan, bir araştırmaya göre haftada 2 kez seks yapanların haftada bir kez yapanlara göre yüzde 50 daha az kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ancak Doç. Dr. Doğan’ın burada önemli bir uyarısı ve tavsiyesi var; “Seks düzenli birliktelik yaşadığınız kişiyle yapılmalı. Kaçamak ise yarardan çok zarar getiriyor!”



New York Presbyterian ve Long Island College hastaneleri kardiyoloğu Columbia Üniversitesi Asis. Profesörü Dr. Özgen Doğan, sertleşme kaybı gibi bazı cinsel fonksiyon bozukluklarının kalp hastalığı habercisi olabileceğine de dikkat çekiyor. Doğan, kalp sağlığı ve cinsel yaşam arasındaki ilişkiyle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.



Seksin kalp sağlığına olumlu etkileri var mı?



Evet var. Seks bir tür orta seviyede egzersizdir. Galler’de yapılan bir araştırma, haftada iki kere seks yapan insanların haftada bir kere seks yapanlara oranla yüzde 50 daha az kalp krizi geçirdiğini ortaya çıkardı. Özellikle düzenli bir birliktelik yaşadığınız kişiyle seks yapmanızı tavsiye ederim.



Kaçamaklar kalbi nasıl etkiler?



Japonya’da bununla ilgili ilginç bir araştırma yapıldı. Karınızla seks yaptığınız zaman kalp hızınız 100’ün altında kalıyor. Sevgilinizle yaptığınız zaman nabız dakikada 130 atmaya başlıyor. Suçluluk duygusu ve yeni bir insanı keşfetme ihtiyacı kişide aşırı heyecan yaratıyor. Seks sırasındaki ani kalp krizlerine bağlı ölümlerin yüzde 80’i kaçamak yaparken gerçekleşiyor.



Neden damar sertliği erkekte cinsel sorunlara yol açıyor?



Ereksiyon veya erkeklik cinsel organın sertleşmesi, organınıza gelen kanın sünger gibi emilip burada kalmasıyla gerçekleşir. Sonuçta organınıza sertleşmemiş damarlardan ne kadar çok kan gelirse o kadar sağlıklı ereksiyon sağlanır.



Sertleşme kaybının nedenleriyle kalp hastalığının nedenleri birbirine benzer mi?



Benzemez, çünkü aynıdır. İkisi de aynı hastalıktan kaynaklanır, yani damar hastalığından. Nedenleri ise şeker hastalığı, sigara ve yüksek tansiyondur. Sertleşme sorunlarının yüzde 80’i fiziksel nedenlere bağlıdır. Kalp hastalarının yüzde 34’ü ileri derecede cinsel problemler yaşamaktadır.



Kalp hastası olup seks yapmaya çekinenlere ne önerirsiniz?



Eğer kalp hastalığı olan kişi iki kat merdiveni nefes darlığı ve göğüs ağrısı olmadan çıkabiliyorsa seks yapmalarında bir sakınca yok. Aksi halde doktorunuza görünmenizde fayda var.



Kalp hastalığı mı yoksa cinsel fonksiyon bozukluğu mu daha önce ortaya çıkar?



Son zamanlarda yapılan araştırmalar cinsel problemlerin genellikle kalp hastalığından 2 ya da 3 yıl önce ortaya çıktığını bulgulamıştır. Yani iktidarsızlık sorununuz varsa kalp hastalığı iki veya üç yıl içerisinde baş gösterebilir. Bir an önce tedbirleri almak lazım.

