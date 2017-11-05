Kaçamadan yakalandılar

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 24 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah karşı Akyarlar Mahallesi sahilinde Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan yabancı uyruklu kişiler olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu toplam 24 kişiyi yakaladı. Yakalanan 24 kişi, minibüsle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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