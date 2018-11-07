Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı (3)

TUTUKLANDILAR

Mersin\'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11\'i kaçak, 12 kişinin kurtarılmasının ardından, bot sahibi Kadir T. ile ona yardım eden Suriye uyruklu M.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.