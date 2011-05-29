-KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYON KAZA YAPTI SARIKAMIŞ (A.A) - 29.05.2011 - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki trafik kazasında, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Pakistan uyruklu 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 K 5075 plakalı kamyon, Sarıkamış-Erzurum karayolunun 50. kilometresindeki Şeytangeçmez mevkisinde devrildi. Kamyonda bulunan 66 kaçaktan Pakistan uyruklu 11 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Sürücünün arandığı bildirildi. Bu arada, Karakurt Jandarma Bölük Komutanlığına götürülen kaçaklara Türk Kızılayı Sarıkamış Şubesi ekipleri gıda ve battaniye yardımında bulundu. Kaçakların, ifadeleri alındıktan sonra Kars Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.