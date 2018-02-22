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Kaçaklar, sınır dışı edilmeyi basket maçı yaparak bekledi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 84 kişi, sınır dışı edilme işlemleri için kapalı spor salonuna getirildi

22 Şubat 2018 14:53

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 84 kişi, sınır dışı edilme işlemleri için kapalı spor salonuna getirildi. Kaçaklar, sınır dışı edilmeyi aralarında basketbol maçı yaparak, bekledi. 
Şavşat ilçesinde, dün kara yolu üzerinde kalabalık gruplar halinde yürüyen yabancı uyruklu kişileri gören yöre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, bu kişilerin yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye\'ye giriş yapan, Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 kaçağın, 200\'er lira karşılığında Türkiye\'ye sokulduğu, kamyon kasasında Ankara\'ya ve İstanbul\'a götürülmek vaadiyle taşındığı, Artvin\'de yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.
Geceyi yurtlarda geçiren kaçaklar, bu sabah sınır dışı edilme işlemlerinin yapılması için Artvin Kapalı Spor Salonu’na alındı. Salonda bekleyişlerini sürdüren kaçaklar, kendi aralarında basket maçı yaptı. Pakistanlı ve Afganistanlı kaçakların kurduğu, 5\'erli takımlarla yapılan maç, tribündekiler de ilgiyle izledi. Salon kenarında bekleyen çocuklar ise aralarında oyun oynadı.   
Kaçakların bugün işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi.

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