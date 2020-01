-Kaçakçılıkla mücadele için istihbarat müdürlükleri kuruluyor -Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı: -''Kaçakçılık açısından riskli kara, hava ve sınır kapılarımızda, sadece kaçakçılıkla mücadele ile ilgili görev yapacak 30 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü kurulacak'' -''Akaryakıt kaçakçılığını önleme noktasında; gerek Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerekse de Emniyet, Jandarma ve Sahil güvenlik güçlerimizin koordineli ve fedakarca çalışması her türlü takdirin üstünde'' ANKARA (A.A) - 16.12.2011 - Bülent Karaaslan - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kaçakçılık açısından riskli kara, hava ve sınır kapılarında, sadece kaçakçılıkla mücadele ile ilgili görev yapacak 30 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü kurulacağını bildirdi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kızılcahamam Asya Termal Otel'de Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında Gümrük Muhafaza, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından üst düzey yetkililerin katıldığı ''Kolluk Kuvvetleri Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Yöntemleri'' başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Yazıcı, 2010 yılında başlattıkları akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele seminerlerinin ikincisini Kızılcahamam'da gerçekleştirdiklerini belirterek, kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve devletin menfaatleri adına ortak hareket edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yazıcı, çalıştayda örnek operasyonların incelendiğini, kolluk çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntıların ele alındığını, başta 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu olmak üzere yapılması gereken mevzuat değişikliği önceliklerinin belirlendiğini, kolluk kuvvetlerinin 2011 yılı akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinin paylaşıldığını kaydetti. Her yıl akaryakıt kaçakçılığı yıl sonu değerlendirme toplantılarının yapıldığını anımsatan Yazıcı, 2011 yılı değerlendirme toplantısını da Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirmeyi planladıklarını, bu toplantıda, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planında ilgili kurumlara verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini ve Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri ele alacaklarını belirtti. -''Akaryakıt kaçakçılığı tüm toplumu etkiler''- Akaryakıt ürünlerinin kalitesinin tüketicileri direkt ilgilendirdiğine işaret eden Yazıcı, devletin en önemli görevlerinden birisinin; ticari hayatın belirli kurallar içerisinde, hak ve yükümlülükler gözetilerek sürdürülmesini sağlamak olduğunu söyledi. Tüketicilerin ve firmaların güven içerisinde ekonomik ihtiyaçlarını karşılaması ve faaliyette bulunmasını sağlamak için haksız rekabetten ve eksik bilgiden uzak bir piyasanın varlığının gerektiğini ifade eden Yazıcı, bu nedenle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin, ekonomik yanıyla tüm toplumu etkilediğini anlattı. Geçen yıl yurt genelinde yürütülen denetimlerde 35 bin ton kaçak petrol ele geçirildiğini ifade eden Yazıcı, 2011 Ocak-Kasım döneminde ise 4 bin 238 operasyonda toplam 30 bin ton kaçak petrole el konulduğunu bildirdi. Yazıcı, ''Akaryakıt kaçakçılığını önleme noktasında; gerek Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerekse de Emniyet, Jandarma ve Sahil güvenlik güçlerimizin koordineli ve fedakarca çalışması her türlü takdirin üstünde'' diye konuştu. Yazıcı, her iki yılda da tespit edilen kaçak petrol miktarının yaklaşık yarısının akaryakıt harici petrol ürünü olarak sınıflandırılan madeni yağ ve solvent olduğunu, kalan kısmın da benzin, motorin, jet yakıtı gibi ürünlerden oluştuğunu söyledi. -Mevzuattaki yeni düzenlemeler- Akaryakıt kaçakçılığının, kamuya, halka ve çevreye verebileceği zararları önlemek için hükümet olarak konunun her yönünü kapsayan düzenlemeler yaptıklarını belirten Yazıcı, böylelikle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde önemli ilerleme kaydedildiğini anlattı. Yazıcı bu kapsamda artık akaryakıt ithalinin ve dağıtımının elektronik sistemlerden faydalanarak kontrol edilmesi, limanların ve gemi hareketlerinin izlenmesi, akaryakıtın standartlara uygunluğunu ölçecek akredite laboratuvarların kurulması, mücadeleci kuruluşların ekipman ihtiyacının sağlanması, ulusal marker uygulamasına başlanması, akaryakıtın tasfiyesinin hızlandırılması gibi hedeflerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Yazıcı, daha fazla akredite laboratuvar kurulması ile üretim, dağıtım, tüketim değerlerinin tam anlamıyla ortaya konulması için de çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kaçakçılıkla mücadele birimlerinin sayılarının artırılacağını ifade eden Yazıcı, kaçakçılık açısından riskli kara, hava ve sınır kapılarında, sadece kaçakçılıkla mücadele ile ilgili görev yapacak 30 gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünün kurulacağını belirtti. (BLN-NİF)