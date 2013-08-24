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Kaçakçıların attığı taş askeri yaraladı

Reyhanlı ilçesinde devriye görevi yapan askerlerle karşılaşan kaçakçıların attıkları taş sonucu bir uzman erbaş yaralandı

24 Ağustos 2013 11:26

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devriye görevi yapan askerler, kaçakçılık yapan bir grupla karşılaştı. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan gruptakilerin attığı taşlar bir askerin yaralanmasına neden oldu.
 
Alınan bilgiye göre, Kuşaklı köyünde devriye görevi yapan askerler, Suriye sınırından Türkiye tarafına mazot kaçırmak isteyen grupla karşılaştı.

Askerin "dur" ihtarı üzerine Suriye tarafına doğru kaçan gruptakilerden bazıları, askerlere taşlarla saldırdı, bir asker yüzüne isabet eden taşla yaralandı.

Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan uzman erbaşın sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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