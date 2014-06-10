Kaçakçılar Kilis'te hastane basıp, asker dövdüler

Kilis'te dün sabah saatlerinde kaçakçılar ile jandarma arasında çatışma çıktı. Suriye vatandaşı olan üç kaçakçıdan ikisi olay yerinde hayatını kaybederken, biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tibil köyünde yaşamakta olan kaçakçı yakınları da, Kilis Devlet hastanesini bastı.

CHP Kilis İl Başkanı Abidin Uslu yaptığı açıklamada, Suriyeli kaçakçıların yakınlarının hastaneye tedavi amaçlı gelmiş dört askeri darp ettiklerini söyledi.

Uslu, "Sınırdaki çatışma sabah saatlerinde oldu. 50-60 kişilik bir grup da öğle saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi'ni bastı. Burada gördükleri asker kıyafetlileri dövdüler, dışarıdaki trafik polisi arabasına ve diğer araçlara hasar verdiler. Darp edilen iki asker beyin travması endişesiyle tedavi altına alındı."

Uslu, Kilis'teki garnizon komutanının da olay yerine geldiğini, güvenlik kameralarının incelendiğini bildirdi.