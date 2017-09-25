Kaçak yollarla gelen 130 Uygur Türkü, Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ, (DHA)- ÇİN\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye geldikleri belirtilen 130 Uygur Türkü, Kayseri\'deki Geri Gönderme Merkezi\'ne götürüldü.

Çin\'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi\'nden yola çıkan ve kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptıktan sonra Türk yetkililerine teslim olan Uygur Türkleri için, Kayseri Valiliği Göç İdaresi Başkanlığı\'nın Kocasinan İlçesindeki Gömeç Geri Gönderme Merkezi\'nde gerekli işlemler yapıldı. Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Adli Tabipliğe getirilen çoğu çocuk ve kadın 130 Uygur Türkü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı. Uygur Türkleri\'nin, gazeteciler görüntü alırken tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü.

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