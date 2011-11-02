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Kaçak yapıları dönüştürmek 1 milyon istihdam sağlayacak İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 14:06

-Kaçak yapıları dönüştürmek 1 milyon istihdam sağlayacak İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''iktidarı kaybetme pahasına da olsa kaçak ve çürük yapıları yıkacağız'' açıklamasının ardından gündeme gelen kaçak yapıların dönüştürülmesi konusu, inşaat sektörü ile birlikte Türkiye ekonomisine ve istihdama da katkı sağlayacak. Van depremi ile birlikte son günlerde gündeme gelen kaçak yapıları dönüştürmenin, mevcut yapı sektörünün Türkiye'ye kattığı katma değeri ve istihdam oranını ikiye katlayacağı öngörülüyor. Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİM-FED) Başkanı Tahir Tellioğlu, kaçak yapıları dönüştürmenin ekonomik açıdan çok büyük sinerji, istihdam oluşturacağını belirtti. Türkiye'nin mevcut yapı sektörünün Türkiye'ye kattığı katma değer ve istihdam oranının ikiye katlanacağını ifade eden Tellioğlu, Türkiye'nin yıllık konut üretim kapasitesinin 400 bin civarında olduğuna işaret ederek, ''Türkiye'de 19 milyon yapı stoku olduğu konuşuluyor, bunun da yüzde 50-60'ı çürük. Dönüştürülmesi lazım. Yıllık 400 bin ton üretim kapasitemizi yüzde 100 artırırsak 10 yılda 4 milyon, 20 yılda 8 milyon konutu yenileriz'' dedi. ''Bu iş 20 yıl sürer mi?'' diye sorular olacağını, ancak buna razı olduklarını söyleyen Tellioğlu, şunları kaydetti: ''Çünkü 12 yılda 12 tane bina yenilenmedi bu anlamda. 1999 depreminden bu yana bırakın 400 bin konutu 40 bin konut yenilenseydi 12 yılda yaklaşık 500 bin konut ederdi. Bu şekilde en az 2 milyon insanı kurtarmış olurduk. Bir konutun maliyeti ortalama 70 bin lira dersek ve bunu 400 bin ile çarparsak yıllık ortalama 28 milyar lira gibi bir rakam çıkıyor. Dönüşüm yıllık Türkiye ekonomisine 28 milyar lira civarında katma değer ve yaklaşık 1 milyon civarında da istihdam katkısı sağlar.'' -''Denetim sistemini, kaliteli denetim hizmetine dönüştürmek gerek'' Dönüşümle ilgili ilk kazmayı vurmadan önce müteahhitlik mesleği girişine bir çerçeve koymak, denetim sistemini de kaliteli denetim hizmetine dönüştürmek gerektiğine işaret eden Tellioğlu, ''Eğer bunları yapamazsak gene sıkıntı olur'' dedi. Tellioğlu, denetim sisteminin kurulmasının kolay olduğunu, bir haftada bunların hepsinin kurulabileceğini, o iradeyi ortaya koymak gerektiğini kaydetti. Tahir Tellioğlu, ''Türkiye'de önüne gelenin müteahhit olduğunu, denetimin oturduğu yerden imza attığını herkes biliyor. Kaç yıldır Federasyon Başkanıyım, bu kadar eksikliklere rağmen şu ana kadar ne Ankara'da bir binanın yıkıldığını duydum, ne betonun çürük çıktığını duydum. Çünkü üst denetim yok. Üst denetim olmayınca yapılar eğri de olsa doğru olarak geçer. Oysa bunu işletmek zor değil'' diye konuştu.

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