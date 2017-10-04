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Kaçak tarihi eser kazısına: 6 gözaltı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları ileri sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı

04 Ekim 2017 14:04

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde, kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları ileri sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bergama\'ya 20 kilometre mesfadeki kırsal Çitköy Mahallesi, Killiktepe Mevkisi\'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Dün saat 02.00 sıralarında harekete geçen jandarma, kaçak kazı yapılan bölgeye operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini farkeden şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp, kaçtı. Jandarma, şüphelilerin kaçarken olay yerinde bıraktıkları 10 LB 406 plakalı kamyonet, 35 ARJ 38 plakalı motosiklet ve çok sayıda kazı malzemesine el koydu.
Plakalardan yola çıkan jandarma önce şüphelilerden motosikletin sahibi H.Y.\'yi (20) yakaladı. Gözaltına alınan H.Y.\'nin ifadesinden yola çıkan jandarma, diğer şüpheliler S.K. (50), F.E.K (20), E.K. (20), O.G.(35) ve S.Y.\'yi (30) de Bergama\'daki evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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