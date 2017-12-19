T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak sigara yüklü araç dernek lokalinin penceresinden girdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan sigara kaçakçısının kullandığı araç kontrolden çıkarak bir dernek lokalinin penceresinden içeri girdi

19 Aralık 2017 14:28

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan sigara kaçakçısının kullandığı araç kontrolden çıkarak bir dernek lokalinin penceresinden içeri girdi. Lokalin olay anında kapalı olduğu belirtildi.
Yapılan ihbarı değerlendiren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacığı ihbarı üzerine M.E.\'yi (45)takibe aldı. Polis, kaçak sigaraları ticari aracının arkasına koyan ve İstanbul\'a gitmek üzere yola çıkan M.E. yönetimindeki aracı Mesudiye Mahallesi köprüsü üzerinde durdurmak istedi. Polisin, \'Dur\' ihbarına rağmen kaçan M.E.\'nin kullandığı araç, yakında bulunan Çorum Alaca Sarı Süleyman Köyü Derneği Lokali penceresine çarparak içeri girdi. Lokalde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken kaçmaya çalışan M.E. ise polisler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Derneğin yıkılan duvarı ise yöneticiler tarafından örülmeye başlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınLokalinYapılan ihbarıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadelePolisMesudiye MahallesiPolisinAlaca Sarı Süleyman Köyü Derneği LokaliLokaldeAraçtaDerneğin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24