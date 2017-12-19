Kaçak sigara yüklü araç dernek lokalinin penceresinden girdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan sigara kaçakçısının kullandığı araç kontrolden çıkarak bir dernek lokalinin penceresinden içeri girdi. Lokalin olay anında kapalı olduğu belirtildi.

Yapılan ihbarı değerlendiren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacığı ihbarı üzerine M.E.\'yi (45)takibe aldı. Polis, kaçak sigaraları ticari aracının arkasına koyan ve İstanbul\'a gitmek üzere yola çıkan M.E. yönetimindeki aracı Mesudiye Mahallesi köprüsü üzerinde durdurmak istedi. Polisin, \'Dur\' ihbarına rağmen kaçan M.E.\'nin kullandığı araç, yakında bulunan Çorum Alaca Sarı Süleyman Köyü Derneği Lokali penceresine çarparak içeri girdi. Lokalde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken kaçmaya çalışan M.E. ise polisler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Derneğin yıkılan duvarı ise yöneticiler tarafından örülmeye başlandı.



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