Kaçak sigara Cizre'yi karıştırdı

T24- Cizre Emniyet Müdürlüğü, jandarma ile birlikte ilçede kaçak sigara sattağını tespit ettiği işyerlerine yönelik operasyon başlattı. Sabah erken saatlerinde belirlenen işyerleri önünde önlem alan güvenlik güçlerini gören, esnaf işyerlerini açmadı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, savcılıktan alınan izinle işyerlerinin kepenk kilitlerini keserek içeriye girmek isteyince, ortalık karıştı.



Esnafla güvenlik güçleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşünce, ortalık bir anda savaş alanına döndü.



Çocuklardan oluşan bir grup, Habur Gümrük Kapısı’na giden E-24 karayolunda barikat kurarak, trafiğe kapattı. İlçe merkezindeki diğer esnaf da, polisin kepenkleri açarak içeri girdiğini duyması üzerine yaşanan olaylara katılması üzerine, arbede daha da büyüdü. Polis ve jandarma ekipleri, biraraya gelmeye çalışan esnafı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bunun üzerine toplanan küçük gruplar da polise taşla saldırdı.



Olayların büyümesi üzerine Cizre Emniyet Müdürü Ali Aydın Akkoca, olayların yaşandığı bölgeye gelerek, esnafla görüştü. Yapılan görüşmeler sonucu olaylar yatıştı. Akkoca, olayların daha da büyümemesi için polis ekiplerini olay bölgesinden çekti.



Atılan gaz bombalarından bir çok esnaf etkilenirken, olaylarda 35 yaşındaki Bejdar Cagınkar adlı bir kişi yaralandı. Cagınkar, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.