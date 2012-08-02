'Kaçak sigara bandrollenip satılsın, yakalanan çaycılık yapsın'

Yıllık zararı 3 milyarı bulan sigara kaçakçılığına darbe vuracak önlemler geliyor. Kaçak Sigara Zirvesi'nden çıkan eylem planına göre Mali Suç Soruşturma Savcılığı kurulacak. Terör bağlantısı izlenecek. Yakalanan kaçakçı kamuda çaycı olacak. Sigaralar ise bandrollenip satılacak.

Sigara kaçakçılığının Türkiye'ye yıllık zararı 3 milyar lira. Bunu devlet kasasına geri kazandırmak için önemli kurumların yetkilileri Ankara ve İstanbul'da 'Kaçak Sigara Zirvesi' düzenledi. Devrim Tosunoğlu'nun Akşam gazetesindeki haberine göre; İstanbul'da Vali Hüseyin Avni Mutlu başkanlığındaKİ toplantıya, Ergenekon'un eski savcısı İstanbul Kaçakçılık ve Narkotikten sorumlu Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, Mali polis, TAPDK yetkilileri ve Gelir İdaresi katıldı ve eylem planı hazırlandı. İşte o önlemler:

- TERÖR BAĞLANTISINA TAKİP: PKK, sigara kaçakçılığından büyük rant elde ediyor, yakalanan bir çok kaçakçının örgüt bağlantısı var. Bu nedenle örgütsel suçlarda ceza artırılmalı.

- ÖZEL SAVCILIK KURULSUN: İhtisas mahkemesinin kurulması ve mali suçlar başlığı altında toplanabilecek bu konuları soruşturmakla yetkilendirilmiş 'Mali Suç Soruşturma Savcılığı' ihdas edilmesi istendi.

- BANDROLLENEREK SATILSIN: Mali polisin depoları ağzına kadar kaçak sigara dolu. Kaçak yakalanan sigaralardan uygun olanların ekonomiye kazandırılması açısından bandrollenip satışının yapılmasının hukuken sağlanmalı. Ekonomiye katkı sağlayıcı bu uygulama, depolarda çürümeye terk edilen sigaraların kullanılması bakımından önem taşıyor.

- YAKALANAN ÇAYCILIK YAPSIN: Uzmanlar, yakalanan kaçak sigara satıcılarının kamu kurumlarında hizmetli olarak çalıştırılmasını önerdi. Satıcıların sokak temizliği, çaycılık gibi işlerde görevlendirilmesinin caydırıcı olacağına dikkat çekildi.

- MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN: Bazı büyük şehirlerde bulunan iş hanlarında 3. şahısların üzerine açılan dükkanlarda denetimlerin artırılması gerekiyor. Kaçakçılıktan işlem yapılan bu işyerlerinin ruhsatlarının iptal edilmeli. Sigara kaçakçılığından yakalananların mal varlıklarına el konulmalı.



3 milyar ne kadar büyük?



- Türkiye'nin en zengin işadamı Hüsnü Özyeğin'in serveti 3 milyar lira.

- Üçüncü köprünün maliyeti 4.5 milyar... 3 yıllık kaçak parasıyla 2 köprü yapılabilir.

- G.Saraylı futbolcu Melo'nun transfer ücreti 7 milyon euro... Bu parayla 194 Melo alınabilir.

- Londra, Olimpiyat açılışında 27 milyon sterlin harcadı. Kaçak bütçesiyle 40 açılışı yapabilirdi.



Barolar uyuşturucuyu bırakıp kaçak sigara satıyor



Kapalı mekanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlamasıyla birlikte yıllık sigara satışı yaklaşık 5 milyar paketten 4 milyar pakete düştü. Düşüşün nedenlerini araştıran KOM Daire Başkanlığı ilginç bir veriye ulaştı. Buna göre son 3 yılda yapılan operasyonlarda kaçak sigara yakalamalarının artması bir gerçeği gözler önüne serdi. KOM ve Maliye uzmanları yıllık 3 milyar TL zararın sigara kaçakçılığından kaynaklandığını tespit etti. Cezaların az olması sebebiyle sigara kaçakçılığının hızla yayıldığı hatta uyuşturucu baronların sigara kaçakçılığına yöneldiği tespit edildi.