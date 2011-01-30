Kaçak sigara alana Viagra bedava

T24 - Bursa’da düzenlenen operasyonda Kuzey Irak’taki fabrikada üretildiği bildirilen 23 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 yaşındaki Ahmet A.’ya ait evde yapılan aramada ise, 6 bin 120 cinsel gücü arttırıcı etkisi olan viagra hapı bulundu. Bu haplardan 1 karton sigara satın alana 1 adet promosyon verildiği öne sürüldü.





Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir kargo şirketine yüklü miktarda kaçak sigara geldiği ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kargo şirketi etrafında önlem alan ekipler bir kamyonetle gelip bin 700 paket kaçak sigarayı alan 17 yaşındaki Ahmet A.’yı gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 21 bin 300 paket kaçak sigara daha bulundu. Evin bodrum katında ise 6 bin 120 cinsel gücü arttırıcı etkisi olan Viagra hapı ele geçirildi. Bu haplardan bir karton sigara alan kişilere 1 tahe promosyon olarak verildiği öne sürüldü.

Sigara ve haplara el konulurken, gözaltına alınan Ahmet A. sigaraların kendisine ait olduğunu şehrin muhtelif yerlerinde tezgahta satış yapan kişilere sattığını söyledi. Hakkında ’bandrolsüz sigara ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan Ahmet A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.



Yılda 4 milyar dolar vergi kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporlarına göre, Türkiye’ye yasadışı yollarla sokulan ’kaçak’ sigaradan elde edilen gelirin büyük bölümünün terör örgütü PKK’ya gittiğini belirten yetkililer, devletin ise yılda yaklaşık 4 milyar dolar vergi kaybı olduğunu kaydetti. Türkiye’de satılan her 6 paket sigaradan birinin kaçak olduğuna dikkat çeken yetkililer, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyormuş gibi yurtdışına çıkarılan Türk tütününün, Kuzey Irak’taki tesislerde talaş ve kuru otlarla karıştırılarak sigaraya dönüştürüldüğünü ve tekrar Türkiye’ye sokulduğunu belirtti.



