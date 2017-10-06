Kaçak şarap üreticisinin deposundan veresiye defteri de çıktı

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de evinde ve tarlasında kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen H.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ise 1370 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Erenköy Köyü\'nde yaşayan H.K.\'nın evinde ve tarlasında, kaçak içki ürettiğini öğrendi. Dün şüphelinin evine yapılan operasyonda, konutun depo bölümünde 5 adet 100 litrelik, 6 adet 75 litrelik, 20 adet 150 litrelik, 3 adet 40 litrelik bidonlarda olmak üzere toplam 4 bin 70 litre üzüm posası ve değişik pet ve bidonlarda olmak üzere toplam 1370 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Ayrıca 7 boş plastik bidon, 755 boş pet şişe, 1 sıkma makinesi, 2 veresiye defteri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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