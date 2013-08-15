

Türkiye’de bu yılın ilk altı ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon 190 bin 560 adede geriledi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) alınan bilgiye göre, Türkiye’de yetişkinlerin tütün ürünü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı oluşturmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) tamamlandı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin 2008 yılında yüzde 31.2’si (16 milyon kişi) her gün veya ara sıra tütün ürünleri kullanırken, 2012’de bu oran yüzde 27.1’e (14.8 milyon kişi) düştü ve tütün ürünü kullanma sıklığı yüzde 13.4 oranında azaldı.

Taraf'ta yer alan habere göre tütün ürünü kullananların oranı da erkeklerde yüzde 47.9’dan yüzde 41.5’e; kadınlarda ise yüzde 15.2’den yüzde 13.1’e düştü. Araştırmaya göre, tütün ürünü kullanan 10 kişiden 6’sı sigarayı bırakmayı düşünüyor. Tütün ürününü bir ay içinde bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 12.9, 12 ay içinde bırakmayı planlayanların oranı ise yüzde 35.4 olarak belirlendi.

Dört yılda 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bıraktı

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’nın değerlendirme bölümünde şu görüşlere yer verildi: “Tütün ürünlerinin tüketimi açısından ortaya çıkan net sonuç, Türkiye’de tütün kontrolü yasalarının ve Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının etkin uygulandığına işaret etmektedir. Bu sayede, tütün ürünü tüketenlerin sayısı 2008’den 2012‘ye 2 milyon 200 bin kişi azalmış, kullanım sıklığı yüzde 4.1 gerilemiştir. Sigara kullanımındaki en belirgin azalma gençler ve az eğitimli kişiler gibi fiyat artışına duyarlı kesimlerde olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılı Küresel Tütün Salgını Raporu’na göre, Türkiye, tütün kontrolü açısından üst düzeyde başarı sağlayarak tüm kriterleri sağlayan ilk ve tek ülke olmuştur. Raporda diğer ülkelerin Türkiye’yi takip etmesi ve örnek alması istenmiştir.”

Yasadışı sigara yüzde 20’yi geçti

TÜTÜN ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) alınan bilgiye göre, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ise etkisini göstermeye devam ediyor. Bu yılın ilk altı aylık döneminde içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon 190 bin 560 adede geriledi. Bu rakam 2012’nin aynı döneminde 46 milyar 325 milyon 44 bin 100 adet düzeyinde bulunuyordu. Ancak, bu rakamlar resmî verilere dayanıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle kaçak sigara kullanım oranının önemli oranda artması nedeniyle, içilen sigara miktarlarına ilişkin rakamların gerçeği ne ölçüde yansıttığı tartışmalı... Nitekim geçen hafta TESK, sigaradaki kaçak oranının son dönemde hızla artarak yüzde 20’leri geçtiğini, kaçak sigaradan dolayı oluşan vergi kaybının ise her yıl yaklaşık 5 milyar lirayı aştığını vurguladı.