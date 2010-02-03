Kaçak mallar yakalandı

T24-Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen 3 ayrı TIR'da çok sayıda kaçak sigara, içki, gözlük ve cep telefonu görünümlü elektro şok aleti ele geçirildi.





Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak ülkeye giriş yapan K.D. yönetimindeki TIR, ihbar üzerine durduruldu ve gümrük sahası içindeki hangara çekilerek aramaya alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu yapılan aramada, 57 kilo ağırlığında 9 adet kullanılmış oto parçası, 3 kilo köpek maması, 30 paket sigara ve 3 şişe içki, sürücüğünü Z.Ç.'nin yaptığı başka bir TIR'da ise çeşitli markalara ait 3 bin 640 adet gözlük, 193 adet cep telefonu görünümlü elektro şok aleti, 20 adet kalem lazer ve 360 şişe içki ele geçirildi.



Kent merkezinde askeri malzeme satışı yapan bir işyerlerinin gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı ihbarını alan ekipler, eş zamanlı olarak 8 ayrı işyerinde yapılan aramada 594 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara,42 kilo 549 gram tütün,4 şişe gümrük kaçağı içki, 2 paket puro tütünü ile 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ve 30 adet ucu bilyalı dolu gaz fişeği ele geçirildi.



Malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı