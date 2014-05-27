T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak madene baskınları ihbar ettiği öne sürülen 21 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu, orman görevlileri ile bir polis memuru da bulunuyor

27 Mayıs 2014 15:55

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği bir kez daha gündeme gelirken, Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocaklarına yapılacak baskınları önceden sahiplerine rüşvet karşılığında haber verdiği iddiasıyla aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve orman görevlileri ile bir polisin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Gürkay Gündoğan ve Cenk Topcu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kentte ormanlık ve dağlık alanlarda köstebek yuvası gibi açılarak iş güvenliği önlemleri alınmadan üretim yapılan yüzlerce kaçak kömür ocağı, denetim ve ihbarlar sonucunda TTK ekipleri tarafından dinamitle patlatılıp mühürleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak ocaklara yapılan baskınları önceden sahiplerine haber vererek tedbir almalarını sağlayan şebekeye yönelik operasyon yaptı. Sabaha karşı belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında TTK, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve bir polis ile ocak sahiplerinin bulunduğu toplam 21 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan polis ve diğer görevlilerin, TTK'nın güvenlik güçleri eşliğinde yapacağı baskından rüşvet vererek haberleri olan maden sahiplerinin, üretimi durdurup ocak girişini kapattığı, böylece ocağın dinamitle çökertilmesini önlediği belirtildi. Gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürerken yarın adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.

ETİKETLER

kaçak maden ocağıoperasyonrüşvetköstebekhaber verenler21 kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24