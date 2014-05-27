Kaçak madene baskınları ihbar ettiği öne sürülen 21 kişi gözaltında

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği bir kez daha gündeme gelirken, Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocaklarına yapılacak baskınları önceden sahiplerine rüşvet karşılığında haber verdiği iddiasıyla aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve orman görevlileri ile bir polisin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Gürkay Gündoğan ve Cenk Topcu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kentte ormanlık ve dağlık alanlarda köstebek yuvası gibi açılarak iş güvenliği önlemleri alınmadan üretim yapılan yüzlerce kaçak kömür ocağı, denetim ve ihbarlar sonucunda TTK ekipleri tarafından dinamitle patlatılıp mühürleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak ocaklara yapılan baskınları önceden sahiplerine haber vererek tedbir almalarını sağlayan şebekeye yönelik operasyon yaptı. Sabaha karşı belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında TTK, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve bir polis ile ocak sahiplerinin bulunduğu toplam 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan polis ve diğer görevlilerin, TTK'nın güvenlik güçleri eşliğinde yapacağı baskından rüşvet vererek haberleri olan maden sahiplerinin, üretimi durdurup ocak girişini kapattığı, böylece ocağın dinamitle çökertilmesini önlediği belirtildi. Gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürerken yarın adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.