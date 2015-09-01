'Kaçak' kömür ocağında mahsur kalan iki işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta ‘kaçak’ kömür ocağında çalışan işçiler 37 yaşındaki Erol Gün ve 34 yaşındaki Ahmet Şen, karbondioksit gazından zehirlenerek öldü. İşçilerin cesetleri 9.5 saat sonra ocaktan çıkarıldı.

Maden işçileri Erol Gün, Ahmet Şen ve 32 yaşındaki Ferdi Abacı, sabah 09.00 sıralarında Kırat Mahallesi Hacı Usman Sokak’ta R.K.’ye ait olduğu iddia edilen kaçak kömür ocağına girdi. İşçilerden Ferdi Abacı, içerideki gazı fark ederek ocaktan çıkmayı başardı. Ancak Gün ve Şen, çıkamadı.

Siyasihaber.org'ta yer alan habere göre, Ferdi Abacı’nın haber vermesiyle gelen TTK tahlisiye ekibi, ocakta ölçüm ve inceleme yaptı. Ölçümlerin ardından vantüp aracılığıyla ocağa temiz hava verildi. Yoğun çabanın ardından ocaktaki kirli hava temizlendi. Daha sonra ocağa girilerek 9.5 saat sonra Gün ve Şen’in cesetleriyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.